Русин пояснил, почему он отказался играть за вторую команду Легии
Говорит, что ничего не знает о своем отстранении
twitter.com/LegiaNet
Форвард "Динамо" Назарий Русин прокомментировал информацию о том, что он
"Впервые слышу о резервную команду" Легии ". И что меня отстранили.
Я отказался играть за вторую команду из-за искусственного поля. Я сыграл за них на искусственном поле, и после матча у меня очень болело плечо. Я спросил у реабилитолога, который меня восстанавливал. Мне нельзя играть на искусственном газоне. Очень твердо, и есть риск снова получить травму. Пока у меня стоит пластина", - уточнил Русин.
Напомним, что"Легия" арендовала Русина зимой, однако на данный момент форвард сыграл за польскую команду только один матч в Кубке.
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