Русин пояснил, почему он отказался играть за вторую команду Легии

Форвард "Динамо" Назарий Русин прокомментировал информацию о том, что он якобы будет отстранен от первой команды "Легии".

"Впервые слышу о резервную команду" Легии ". И что меня отстранили. Я отказался играть за вторую команду из-за искусственного поля. Я сыграл за них на искусственном поле, и после матча у меня очень болело плечо. Я спросил у реабилитолога, который меня восстанавливал. Мне нельзя играть на искусственном газоне. Очень твердо, и есть риск снова получить травму. Пока у меня стоит пластина", - уточнил Русин.

Напомним, что"Легия" арендовала Русина зимой, однако на данный момент форвард сыграл за польскую команду только один матч в Кубке.