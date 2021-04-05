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Русин пояснил, почему он отказался играть за вторую команду Легии

Наши за границей
(1 голосов)

Говорит, что ничего не знает о своем отстранении

Русин пояснил, почему он отказался играть за вторую команду Легии

twitter.com/LegiaNet

Новина українською

Форвард "Динамо" Назарий Русин прокомментировал информацию о том, что он якобы будет отстранен от первой команды "Легии".

"Впервые слышу о резервную команду" Легии ". И что меня отстранили.

Я отказался играть за вторую команду из-за искусственного поля. Я сыграл за них на искусственном поле, и после матча у меня очень болело плечо. Я спросил у реабилитолога, который меня восстанавливал. Мне нельзя играть на искусственном газоне. Очень твердо, и есть риск снова получить травму. Пока у меня стоит пластина", - уточнил Русин.

Напомним, что"Легия" арендовала Русина зимой, однако на данный момент форвард сыграл за польскую команду только один матч в Кубке.

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В статье: Легия (Варшава) Назарий Русин
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (2)
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Dardolis (Первомайск)
05.04.2021 в 17:58
Захандрил и испортил отношения между клубами, поляки больше не захотят брать в обкатку таких звёзд...
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0
-1
emart57 (Киев)
05.04.2021 в 17:43
Хороший нападающий. Настойчив, уверен в себе, бьющий. Всё у него будет отлично.
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+2
0


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