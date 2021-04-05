Яремчук: Я бы лучше остался в Бельгии, чем ехать в Турцию
В Турцию Роман пока что не собирается
Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук прокомментировал слухи, которые сватали его в Турцию.
"Турецкие клубы обычно не могут заплатить столько, сколько хотят в Европе. Они берут в аренду или свободного агента. В Турции могут дать условия мне, но, скорее всего, не могут оплатить трансфер. Были связи с моим агентом из "Бешикташа" и "Галатасарая".
Все зависит от возраста, если говорить о Турции. Сейчас я считаю, что ехать в Турцию - это ошибка. Но никогда не знаешь, что будет завтра. Я бы лучше остался в Бельгии, чем ехать в Турцию.
Среди тех, кто делал предложение, самый именитый - римская "Рома", - сказал Яремчук.
Напомним, что в этом сезоне Роман провел 34 матча во всех турнирах, отметившись 18-ю голами и пятью ассистами. Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 13 млн евро.
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