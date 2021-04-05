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Яремчук: Я бы лучше остался в Бельгии, чем ехать в Турцию

Наши за границей
(1 голосов)

В Турцию Роман пока что не собирается

Яремчук: Я бы лучше остался в Бельгии, чем ехать в Турцию

Новина українською

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук прокомментировал слухи, которые сватали его в Турцию.

"Турецкие клубы обычно не могут заплатить столько, сколько хотят в Европе. Они берут в аренду или свободного агента. В Турции могут дать условия мне, но, скорее всего, не могут оплатить трансфер. Были связи с моим агентом из "Бешикташа" и "Галатасарая".

Все зависит от возраста, если говорить о Турции. Сейчас я считаю, что ехать в Турцию - это ошибка. Но никогда не знаешь, что будет завтра. Я бы лучше остался в Бельгии, чем ехать в Турцию.

Среди тех, кто делал предложение, самый именитый - римская "Рома", - сказал Яремчук.

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Напомним, что в этом сезоне Роман провел 34 матча во всех турнирах, отметившись 18-ю голами и пятью ассистами. Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 13 млн евро.

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В статье: Роман Яремчук Гент
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (6)
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viajador (с. Печихвости)
05.04.2021 в 20:16
" Я бы лучше остался в Бельгии, чем ехать в Турцию" - то чого репетує стільки, що не відпускають? Не має варіанту, а зневажливо висловлюється про сильну турецьку лігу. Чи пропонують лише нижчі дивізіони?
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-1
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mafan (Рівне)
05.04.2021 в 19:56
Був Туреччині, в Бельгію не пускали тоді ще. Туреччина - красива країна, міцна, забезпечена, що ту Бєльгію за день візьме. Просто Роман мусить казати для більгійських зі-мі-і таке. Але ж його зараз розкручують, бо ж треба продати. Шевченко Андрій це все розуміє - це супер менеджер (тренери - це ті, хто на лавці біля нього сидять))))) Але коли в перевдягальну заходить Шева - оце тренер, п...жуків виписує коректно та освітньо. Не люблю, коли його травлять за неосвіченність, повірте, Андрій в цьому дасть фору багато кому. Типу Моурінйьо чи Вєнгєра, - великі люди у світі футбольної науки.
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Лекарь (село Дарница)
05.04.2021 в 19:53
Нет уж Рома. В Шахтер, так в Шахтер.
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mafan (Рівне)
05.04.2021 в 19:58
нєхуй ой нєхай Роман ліпше в Стамбул переїде, аніж куди - в Харків, Львіів, Одесу чи... данбас?????
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0
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Просто Квашин (Харьков)
05.04.2021 в 19:48
Дальний родственник Буратино, дерево деревянное, по фамилии Деревянко....
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0
-3
FC Energy (Новая Каховка)
05.04.2021 в 20:19
До уровня опорного нападающего Беседина ему ещё далеко..
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+1
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