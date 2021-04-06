"Все равно нужно играть до последнего тура". Харатин - о скором чемпионстве Ференцвароша

Полузащитник венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин прокомментировал возможную победу в чемпионате Венгрии.

"Без разницы, даже если мы станем чемпионами, нам все равно нужно играть до последнего тура и выигрывать. Нельзя расслабляться, нужно играть до конца, это наша работа. Мы это любим и должны выигрывать как минимум для наших болельщиков", - отметил Харатин.