"Все равно нужно играть до последнего тура". Харатин - о скором чемпионстве Ференцвароша
Подопечные Реброва близки к завоеванию титула
Фото: Getty Images / Автор – неизвестен
Полузащитник венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин прокомментировал возможную победу в чемпионате Венгрии.
"Без разницы, даже если мы станем чемпионами, нам все равно нужно играть до последнего тура и выигрывать. Нельзя расслабляться, нужно играть до конца, это наша работа. Мы это любим и должны выигрывать как минимум для наших болельщиков", - отметил Харатин.
Напомним, что в рамках 27-го тура "Ференцварош" Реброва одержал разгромную победу в чемпионате Венгрии.
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Источник:ТК Футбол
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