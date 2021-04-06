Гол Яремчука претендует на звание лучшего в марте - ВИДЕО

"Гент" опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола бельгийского клуба в марте.

В списке номинантов оказался украинский нападающий Роман Яремчук.

На награду претендует победный точный удар 25-летнего украинца в матче 29-го тура чемпионата бельгии против "Остенде" (1:0), забитый с ассиста Романа Безуса.

Отметим, что также на официальном сайте клуба проходит голосование на звание лучшего игрока марта, среди которых Яремчук вместе с другими украинскими легионерами "Гента" Игорем Пластуном и Романом Безусом.