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Гол Яремчука претендует на звание лучшего в марте - ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Он забил победный точный удар в ворота "Остенде"

Гол Яремчука претендует на звание лучшего в марте - ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Гент" опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола бельгийского клуба в марте.

В списке номинантов оказался украинский нападающий Роман Яремчук.

На награду претендует победный точный удар 25-летнего украинца в матче 29-го тура чемпионата бельгии против "Остенде" (1:0), забитый с ассиста Романа Безуса.

Отметим, что также на официальном сайте клуба проходит голосование на звание лучшего игрока марта, среди которых Яремчук вместе с другими украинскими легионерами "Гента" Игорем Пластуном и Романом Безусом.

Читайте такжеЯремчук: Я бы лучше остался в Бельгии, чем ехать в Турцию

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Роман Яремчук Гент (Бельгия)
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Источник:
Kaagent.be

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
06.04.2021 в 08:52
Спершу я побачив гол Яремчука і подумав, що досить середній по видовищності. Потім глянув інші голи і стало зрозуміло ще це топчик.
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