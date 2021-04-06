Гол Яремчука претендует на звание лучшего в марте - ВИДЕО
Он забил победный точный удар в ворота "Остенде"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Гент" опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола бельгийского клуба в марте.
В списке номинантов оказался украинский нападающий Роман Яремчук.
На награду претендует победный точный удар 25-летнего украинца в матче 29-го тура чемпионата бельгии против "Остенде" (1:0), забитый с ассиста Романа Безуса.
Отметим, что также на официальном сайте клуба проходит голосование на звание лучшего игрока марта, среди которых Яремчук вместе с другими украинскими легионерами "Гента" Игорем Пластуном и Романом Безусом.
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Источник:Kaagent.be
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