Зубков: Ференцварош может уже в следующем туре выиграть третье подряд чемпионство

Вингер "Ференцвароша" Александр Зубков прокомментировал возможную победу в чемпионате Венгрии.

"Нет таких прям ощущений, мы идем от игры к игре. Конечно, понимаем, что есть возможность уже в следующем туре выиграть третье подряд чемпионство. Мы будем все для этого делать", - заявил Зубков.