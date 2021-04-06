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Зубков: Ференцварош может уже в следующем туре выиграть третье подряд чемпионство

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Вингер "фради" - о завоевании титула

Зубков: Ференцварош может уже в следующем туре выиграть третье подряд чемпионство

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Ференцвароша" Александр Зубков прокомментировал возможную победу в чемпионате Венгрии.

"Нет таких прям ощущений, мы идем от игры к игре. Конечно, понимаем, что есть возможность уже в следующем туре выиграть третье подряд чемпионство. Мы будем все для этого делать", - заявил Зубков.

Напомним, что в рамках 27-го тура "Ференцварош" Реброва одержал разгромную победу в чемпионате Венгрии. "Фради" продолжает лидировать, в активе клуба 64 очков.

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В статье: Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Источник:
ТК Футбол

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