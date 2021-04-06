Зубков: Лига чемпионов? Все понимают, что это дополнительный рынок

Вингер "Ференцвароша" Александр Зубков рассказал о желании вновь сыграть в Лиге чемпионов.

"К сожалению, напрямую мы не попадем в Лигу чемпионов, нужно будет еще четыре тура пройти. Но конечно это всех стимулирует, все, кто играл в Лиге чемпионов в этом году, понимают, что это дополнительный рынок. Это очень освещаемая площадка, играть в таких турнирах очень престижно. Конечно, все будут стараться», - сказал Зубков.