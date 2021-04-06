Зубков: Лига чемпионов? Все понимают, что это дополнительный рынок
Украинец хочет вновь сыграть в этом турнире
Фото: fradi.hu
Вингер "Ференцвароша" Александр Зубков рассказал о желании вновь сыграть в Лиге чемпионов.
"К сожалению, напрямую мы не попадем в Лигу чемпионов, нужно будет еще четыре тура пройти. Но конечно это всех стимулирует, все, кто играл в Лиге чемпионов в этом году, понимают, что это дополнительный рынок. Это очень освещаемая площадка, играть в таких турнирах очень престижно. Конечно, все будут стараться», - сказал Зубков.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Итальянский претендент на Аллахяра, Кополовец закончил карьеру. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- "Давай что-то придумаем и увидим" - Караваев недоволен судейством и ВАР в матче с Александрией
- Янг, Видаль, Перишич и остальные. Интер хочет избавиться от 10 игроков
- Яремчук рассказал, почему Гент не продал его зимой
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...