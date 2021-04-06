Яя Туре объяснил, почему Чигринский не заиграл в Барселоне

Бывший полузащитник "Барселоны" Яя Туре, который сейчас работает в "Олимпике", рассказал, почему украинский защитник Дмитрий Чигринский в свое время не заиграл в испанском клубе.

"Когда ты попадаешь в новую среду, у тебя рядом нет семьи. Все вокруг новое. Языковой барьер - огромный. Чтобы адаптироваться к этой новой среде, нужно очень стараться. Нужно быть более ответственным и сделать так, чтобы твоё окружение понимало тебя, и ты его. Если люди хотели, чтобы ты приехал, верили в тебя, то через несколько месяцев или год они начинают оценивать тебя. В таких клубах, как "Барселона", не дают времени на адаптацию. Они максимум дают один год. Если ты играешь не достаточно хорошо, они это прервут. Они привыкли, что к команде присоединяются великие игроки. Они очень требовательны по отношению к футболистам.

Мне нравится Чигринский, потому что его игра очень быстрая. Он всегда слушает игроков, команду. Иногда я был в восторге. Проходя мимо спортзала, я всегда видел, как кто-то отжимался и делал другие упражнения. Когда ты это наблюдаешь, ты радуешься, потому что видишь, что этот человек находится здесь, чтобы работать и показать, на что он способен. Это главное.

Ситуация с Чигринским запутанная. На его позиции играли другие очень хорошие футболисты. Но когда он играл, он делал это очень хорошо. С точки зрения техники и работы с мячом. Он был слишком вежливым на поле. У него не было этого понимания: "Да, я в команде, я хочу быть ее частью, хочу быть №1 в защите", - сказал Туре.