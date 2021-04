Малиновский - лучший игрок Аталанты в марте

На официальных страницах в соцсетях " Аталанта " проводила голосование среди болельщиков на звание лучшего игрока марта.

Победу в голосовании одержал украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Отметим, что в текущем сезоне во всех турнирах за "Аталанту" 27-летний футболист сыграл в 32 матчах, в которых забил 4 гола и оформил 4 результативные передачи.

Напомним, что в турнирной таблице Серии А команда из Бергамо занимает 3-е место, в активе клуба 58 очков.

È #Malinovskyi il vostro ???????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????? di marzo! ???? Complimenti, Ruslan! ????????



Ruslan Malinovskyi is your #AtalantaPOTM for March! ???? Well deserved, Malina! ????



Presented by https://t.co/mwUMGa5ryM#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/xqhdsPWzH6