Малиновский - лучший игрок Аталанты в марте
Болельщики выбрали лучшего игрока команды
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Победу в голосовании одержал украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Отметим, что в текущем сезоне во всех турнирах за "Аталанту" 27-летний футболист сыграл в 32 матчах, в которых забил 4 гола и оформил 4 результативные передачи.
Напомним, что в турнирной таблице Серии А команда из Бергамо занимает 3-е место, в активе клуба 58 очков.
È #Malinovskyi il vostro ???????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????? di marzo! ???? Complimenti, Ruslan! ????????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 6, 2021
Ruslan Malinovskyi is your #AtalantaPOTM for March! ???? Well deserved, Malina! ????
Presented by https://t.co/mwUMGa5ryM#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/xqhdsPWzH6
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