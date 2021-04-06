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Малиновский - лучший игрок Аталанты в марте

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Болельщики выбрали лучшего игрока команды

Малиновский - лучший игрок Аталанты в марте

Новина українською

На официальных страницах в соцсетях "Аталанта" проводила голосование среди болельщиков на звание лучшего игрока марта.

Победу в голосовании одержал украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Отметим, что в текущем сезоне во всех турнирах за "Аталанту" 27-летний футболист сыграл в 32 матчах, в которых забил 4 гола и оформил 4 результативные передачи.

Напомним, что в турнирной таблице Серии А команда из Бергамо занимает 3-е место, в активе клуба 58 очков.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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