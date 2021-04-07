Они не подошли Зидану: Лунин – голкипер опальной символической сборной мадридского Реала
Игроки которые, не смогли найти себя в команде при главном тренере "сливочных"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольный профиль INSIDE GLOBAL в инстаграм опубликовал символическую сборную игроков мадридского "Реала", которые по разным причинам не смогли найти себя в команде при главном тренере Зинедине Зидане.
В списке также и 22-летний украинский голкипер Андрей Лунин, который перешел в испанский клуб из луганской "Зари" летом 2018 года за 8,5 миллионов евро.
При этом вратарь до сих пор не приблизился к основному составу "Реала" - несколько раз его отдавали в аренду. В текущем сезоне на его счету один матч за "сливочных" в Кубке Испании, где он пропустил два мяча.
Напомним, что Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 годы и с 2019 года по настоящее время.
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