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Они не подошли Зидану: Лунин – голкипер опальной символической сборной мадридского Реала

Наши за границей
(2 голосов)

Игроки которые, не смогли найти себя в команде при главном тренере "сливочных"

Они не подошли Зидану: Лунин – голкипер опальной символической сборной мадридского Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольный профиль INSIDE GLOBAL в инстаграм опубликовал символическую сборную игроков мадридского "Реала", которые по разным причинам не смогли найти себя в команде при главном тренере Зинедине Зидане.

В списке также и 22-летний украинский голкипер Андрей Лунин, который перешел в испанский клуб из луганской "Зари" летом 2018 года за 8,5 миллионов евро.

При этом вратарь до сих пор не приблизился к основному составу "Реала" - несколько раз его отдавали в аренду. В текущем сезоне на его счету один матч за "сливочных" в Кубке Испании, где он пропустил два мяча.

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Напомним, что Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 годы и с 2019 года по настоящее время.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (3)
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Romb_DK (Київ)
07.04.2021 в 14:25
Тількі Бейл та Регілон викликають здивування
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ВасяКулебяка (Козливка)
07.04.2021 в 14:20
Бейл играл и приносил пользу, а остальные не уровень Реала
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.04.2021 в 14:00
Ничего так команда вышла))
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