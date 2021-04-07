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Официально: Русина на две недели отправили во вторую команду Легии

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Что-то неладно у Назария в польском клубе

Официально: Русина на две недели отправили во вторую команду Легии

twitter.com/LegiaNet

Новина українською

Нападающий "Легии" Назарий Русин, который арендован польской командой у "Динамо", переведен во вторую команду "Легии".

Как сообщила пресс-аташе клуба Избелла Крук, решением руководства Назарий проведет во второй команде две недели.

Детали данного решения клуба не уточняются.

Напомним, что ранее была информация о том, что футболист отказался играть за дубль "Легии", что и спровоцировало конфликт с тренерским штабом.

Сам футболист заявлял, что отказался играть за вторую команду из-за искусственного поля, которое могло усугубить его старую травму.

Напомним, что "Легия" арендовала Русина зимой, однако на данный момент форвард сыграл за польскую команду только один матч в Кубке.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Назарий Русин
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