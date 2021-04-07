Официально: Русина на две недели отправили во вторую команду Легии
Что-то неладно у Назария в польском клубе
twitter.com/LegiaNet
Нападающий "Легии" Назарий Русин, который арендован польской командой у "Динамо", переведен во вторую команду "Легии".
Как сообщила пресс-аташе клуба Избелла Крук, решением руководства Назарий проведет во второй команде две недели.
Детали данного решения клуба не уточняются.
Напомним, что ранее была информация о том, что футболист отказался играть за дубль "Легии", что и спровоцировало конфликт с тренерским штабом.
Сам футболист заявлял, что
Напомним, что "Легия" арендовала Русина зимой, однако на данный момент форвард сыграл за польскую команду только один матч в Кубке.
Популярное сейчас
- Мариуполь не сможет рассчитывать на 13 игроков в матче с Шахтером
- Стало известно, сколько заработало бухарестское Динамо после спарринга в Киеве
- Клопп: Чтобы пройти в полуфинал Лиги чемпионов, нужно заслужить это право. Мы не добились его
- Яя Туре объяснил, почему Чигринский не заиграл в Барселоне
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО