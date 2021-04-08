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Михайличенко – об игровой практике в Андерлехте: Главный тренер доверяет мне, он сказал, что все в моих руках

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский футболист рассказал как проходит игровая практика в клубе

Михайличенко – об игровой практике в Андерлехте: Главный тренер доверяет мне, он сказал, что все в моих руках

Новина українською

Защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко рассказал как проходит игровая практика в клубе.

- Ходил на встречу с Компани (главный тренер – прим.), задавал ему этот вопрос, потому что видел, что после нового года я не попадаю в заявку.

Но я с ним переговорил, он сказал: "Мне нравится, как ты работаешь. Все хорошо, продолжай в том же духе, все в твоих руках".

- Как удалось вернуть место в старте?

– Как всегда работал, но сейчас доверяют мне. Сыграл 2 игры – выиграли. Сейчас все матчи важные. Посмотрим, что дальше будет, – сказал Михайличенко.

Отметим, что 24-летний футболист не играл за "Андерлехт" в чемпионате с середины декабря 2020 года. 21 марта и 5 апреля он провел первые матчи в лиге за 3 месяца.

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В статье: Богдан Михайличенко Андерлехт (Бельгия)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
08.04.2021 в 09:30
У него ковид был,а потом травма
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