  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Швед: Мне придется вернуться в Селтик в конце сезона
В тренде

Швед: Мне придется вернуться в Селтик в конце сезона

Наши за границей
(2 голосов)

У него контракт с шотландским клубом

Швед: Мне придется вернуться в Селтик в конце сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед, который арендован у "Селтика" рассказал о ближайших своих перспективах и о возможной смене клуба в летнее трансферное окно.

"На данный момент ситуация такова, что мне придется вернуться в Глазго в конце сезона, потому что у меня контракт с "Селтиком".

Что будет дальше я не знаю. Возможно я останусь в" Мехелене ", возможно, я перейду в другой клуб или, может быть, останусь в" Селтике ". Ситуация должна разрешиться в течение следующего месяца или около того.

В "Селтике" будет новый главный тренер, потому что они недавно уволили Нила Леннона. Но мы еще не знаем, кто будет вместо него. Надеюсь, я скоро это узнаю. Для меня важно, буду я играть, или нет. Это всегда важно, вне зависимость от того, в каком клубе ты играешь. Сейчас мне трудно сказать, смогу ли я адаптироваться Шотландии, после того, как провел некоторое время в аренде в Бельгии", - сказал Швед.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что "Мехелен" ведет переговоры с "Селтиком" на счет полноценного выкупа контракта Шведа.

В текущем сезоне во всех турнирах за бельгийский клуб 23-летний украинец провел 17 матчей, в которых забил 4 гола и отличился 3 результативными передачами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Record

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
metall1925 (Merefa)
08.04.2021 в 11:37
В Метал)))
Ответить
0
0
avatar
Elektrikc (Львів)
08.04.2021 в 12:03
Повністю підтримую. За два роки стане класним гравцем для збірної.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...