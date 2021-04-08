Швед: Мне придется вернуться в Селтик в конце сезона

Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед, который арендован у "Селтика" рассказал о ближайших своих перспективах и о возможной смене клуба в летнее трансферное окно.

"На данный момент ситуация такова, что мне придется вернуться в Глазго в конце сезона, потому что у меня контракт с "Селтиком".

Что будет дальше я не знаю. Возможно я останусь в" Мехелене ", возможно, я перейду в другой клуб или, может быть, останусь в" Селтике ". Ситуация должна разрешиться в течение следующего месяца или около того.

В "Селтике" будет новый главный тренер, потому что они недавно уволили Нила Леннона. Но мы еще не знаем, кто будет вместо него. Надеюсь, я скоро это узнаю. Для меня важно, буду я играть, или нет. Это всегда важно, вне зависимость от того, в каком клубе ты играешь. Сейчас мне трудно сказать, смогу ли я адаптироваться Шотландии, после того, как провел некоторое время в аренде в Бельгии", - сказал Швед.