"Саша должен мне денег". Воспитанник Арсенала рассказал, как преподавал Зинченко английский язык

Ганский полузащитник Эммануэль Фримпонг рассказал о том, как пересекся с Александром Зинченко во время выступлений в "Уфе". Цитирует воспитанника лондонского "Арсенала" Sport24. Напомним, украинец играл за российскую команду с 2015-го по 2016-й.

Читайте также Зинченко остался в запасе Сити на матч ЛЧ с Боруссией Дортмунд

– В "Уфе" ты играл с Александром Зинченко. Мог ли ты предположить, что он будет играть за "Манчестер Сити"?

– Да, он очень предан своему делу. Серьезный парень, он постоянно хочет учиться, становиться лучше, он многого заслуживает. Саша действительно приложил много усилий, чтобы стать тем, кем он сейчас является. Это не просто удача. Я очень горжусь им.

– Он спрашивал тебя об Англии?

– Да, каждую неделю. Я был одним из тех, кто учил его английскому языку, а он никогда не платил мне за мою работу. Напишите, что Зинченко мне должен. Мы с ним договорились, что он заплатит мне, когда уедет. Обычно я беру 2000 долларов в час, но он мой друг, поэтому для него – всего 1000 долларов. Я потратил много времени на него… Передайте ему, это очень важно (смеется).

– Зинченко говорил, что играет в FIFA лучше тебя.

– Да, он был очень хорош, потому что в то время я часто выходил на поле, а он сидел на скамейке. Поэтому у него было время попрактиковаться (смеется). Сейчас мы иногда переписываемся в Instagram, но не регулярно.