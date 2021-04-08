  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Легии: По Русину будем принимать решение через две недели
В тренде

Тренер Легии: По Русину будем принимать решение через две недели

Наши за границей
(1 голосов)

Напоминает последний шанс

Тренер Легии: По Русину будем принимать решение через две недели

twitter.com/LegiaNet

Новина українською

Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич прокомментировал ситуацию с арендованным у "Динамо" Назарием Русиным, которого польский клуб на днях отправил в дубль.

"Ситуация с Русиным ясна и понятна.

Клуб объявил, что Назарий будет тренироваться в резерве на протяжении следующих двух недель. Посмотрим, как это сработает, и тогда будем принимать какие-то решения", — сказал Михневич.

Напомним, что ранее была информация о том, что футболист отказался играть за дубль "Легии", что и спровоцировало конфликт с тренерским штабом.

Сам футболист заявлял, что отказался играть за вторую команду из-за искусственного поля, которое могло усугубить его старую травму.

Также отметим, что "Легия" арендовала Русина зимой, однако на данный момент форвард сыграл за польскую команду только один матч в Кубке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Назарий Русин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
legia.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
08.04.2021 в 23:40
Нахер было к этим пшекалам переходить? Поехал бы в клуб УПЛ или Бельгию,можно ещё к Реброву
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...