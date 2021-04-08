Тренер Легии: По Русину будем принимать решение через две недели
Напоминает последний шанс
twitter.com/LegiaNet
Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич прокомментировал ситуацию с арендованным у "Динамо" Назарием Русиным, которого польский
"Ситуация с Русиным ясна и понятна.
Клуб объявил, что Назарий будет тренироваться в резерве на протяжении следующих двух недель. Посмотрим, как это сработает, и тогда будем принимать какие-то решения", — сказал Михневич.
Напомним, что ранее была информация о том, что футболист отказался играть за дубль "Легии", что и спровоцировало конфликт с тренерским штабом.
Сам футболист заявлял, что отказался играть за вторую команду
Также отметим, что "Легия" арендовала Русина зимой, однако на данный момент форвард сыграл за польскую команду только один матч в Кубке.
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