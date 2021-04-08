Тренер Легии: По Русину будем принимать решение через две недели

Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич прокомментировал ситуацию с арендованным у "Динамо" Назарием Русиным, которого польский клуб на днях отправил в дубль .

"Ситуация с Русиным ясна и понятна. Клуб объявил, что Назарий будет тренироваться в резерве на протяжении следующих двух недель. Посмотрим, как это сработает, и тогда будем принимать какие-то решения", — сказал Михневич.

Напомним, что ранее была информация о том, что футболист отказался играть за дубль "Легии", что и спровоцировало конфликт с тренерским штабом.

Сам футболист заявлял, что отказался играть за вторую команду из-за искусственного поля , которое могло усугубить его старую травму.

Также отметим, что "Легия" арендовала Русина зимой, однако на данный момент форвард сыграл за польскую команду только один матч в Кубке.