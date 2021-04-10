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Ребров: Сейчас я бы точно не поехал работать в Россию

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(1 голосов)

И про Шахтер

Ребров: Сейчас я бы точно не поехал работать в Россию

Новина українською

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал, готов ли он возглавить донецкий "Шахтер" или же переехать работать в Россию.

"Я всегда говорю о том, что работа тренера подразумевает всё. Тренер сам не может себя предложить куда-то. Это прерогатива других людей.

Сейчас я в "Ференцвароше" и, как сказал когда-то, я вернусь в Украину и буду работать в Украине.

По поводу московского ЦСКА могу сказать, что у них есть квалифицированный специалист. Сейчас я бы точно не поехал работать в Россию. Говорил об этом раньше, говорю и сейчас", - сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Шахтер (Донецк) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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c99baf (Харьков)
10.04.2021 в 00:27
Если ты такой патриот, то какого хрена работаешь в эфире (ut5udx) с российскими р / любителями?
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0
-4
FC Energy (Новая Каховка)
10.04.2021 в 01:39
А ещё на русском разговаривает, срочно расстрелять!
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0
0
Dardolis (Первомайск)
10.04.2021 в 02:06
Ребров сам из Горловки, когда началась банановая сепары ещё и помощь просили, он их послал, теперь враг в банановой республике...
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