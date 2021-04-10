Ребров: Сейчас я бы точно не поехал работать в Россию

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал, готов ли он возглавить донецкий " Шахтер " или же переехать работать в Россию.

"Я всегда говорю о том, что работа тренера подразумевает всё. Тренер сам не может себя предложить куда-то. Это прерогатива других людей.

Сейчас я в "Ференцвароше" и, как сказал когда-то, я вернусь в Украину и буду работать в Украине.

По поводу московского ЦСКА могу сказать, что у них есть квалифицированный специалист. Сейчас я бы точно не поехал работать в Россию. Говорил об этом раньше, говорю и сейчас", - сказал Ребров.