Ребров: Сейчас я бы точно не поехал работать в Россию
И про Шахтер
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал, готов ли он возглавить донецкий "
"Я всегда говорю о том, что работа тренера подразумевает всё. Тренер сам не может себя предложить куда-то. Это прерогатива других людей.
Сейчас я в "Ференцвароше" и, как сказал когда-то, я вернусь в Украину и буду работать в Украине.
По поводу московского ЦСКА могу сказать, что у них есть квалифицированный специалист. Сейчас я бы точно не поехал работать в Россию. Говорил об этом раньше, говорю и сейчас", - сказал Ребров.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (3)
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c99baf (Харьков)
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FC Energy (Новая Каховка)
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Dardolis (Первомайск)
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