Лиссабонский Спортинг подписал украинца Криштиану

Лиссабонский "Спортинг" на своем официальном сайте объявил о подписании португальца украинского происхождения Криштиану Паламарчука.

14-летний игрок выступает на позиции центрального защитника. Он присоединился к "Спортингу" U-14.

"Я очень рад, это большая гордость представлять такой клуб. Это уникальная возможность, я хочу воспользоваться ею и поблагодарить всех, кто помог мне попасть сюда.

Я позиционирую себя как сильного центрального защитника, которому нравится играть просто. Я игрок, который много борется и буду стремиться попасть в основную команду", - сказал молодой Криштиану.