Лиссабонский Спортинг подписал украинца Криштиану
Не из-за сходства с Роналду
Спортинг Лісабон/Автор невідомий
Лиссабонский "Спортинг" на своем официальном сайте объявил о подписании португальца украинского происхождения Криштиану Паламарчука.
14-летний игрок выступает на позиции центрального защитника. Он присоединился к "Спортингу" U-14.
"Я очень рад, это большая гордость представлять такой клуб. Это уникальная возможность, я хочу воспользоваться ею и поблагодарить всех, кто помог мне попасть сюда.
Я позиционирую себя как сильного центрального защитника, которому нравится играть просто. Я игрок, который много борется и буду стремиться попасть в основную команду", - сказал молодой Криштиану.
???? "Estou muito feliz, é um grande orgulho representar este Clube. É uma oportunidade única, quero aproveitá-la ao máximo e agradecer a todos os que me ajudaram a chegar até aqui".— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) April 9, 2021
Cristiano Palamarchuk assina contrato de formação ✍ #ADNSporting
???? https://t.co/MX8H65Gbbw pic.twitter.com/6e1una1gDl
Подписание футболиста вызвало небольшой фурор среди португальской прессы из-за его имени, ведь обладатель пяти Золотых мячей Криштиану Роналду тоже вырос в структуре "Спортинга".
Портал A Bola сообщает, что в Паламарчука двойное гражданство: украинское и португальское.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - главное открытие года. Во втором круге идут без поражений и с лучшей обороной лиги
- Минай сохраняет ключевых игроков, Тайсон уже в Интере. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Динамо - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 10.04.2021
- Официально: Русина на две недели отправили во вторую команду Легии
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО