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Лиссабонский Спортинг подписал украинца Криштиану

Наши за границей
(2 голосов)

Не из-за сходства с Роналду

Лиссабонский Спортинг подписал украинца Криштиану

Спортинг Лісабон/Автор невідомий

Новина українською

Лиссабонский "Спортинг" на своем официальном сайте объявил о подписании португальца украинского происхождения Криштиану Паламарчука.

14-летний игрок выступает на позиции центрального защитника. Он присоединился к "Спортингу" U-14.

"Я очень рад, это большая гордость представлять такой клуб. Это уникальная возможность, я хочу воспользоваться ею и поблагодарить всех, кто помог мне попасть сюда.

Я позиционирую себя как сильного центрального защитника, которому нравится играть просто. Я игрок, который много борется и буду стремиться попасть в основную команду", - сказал молодой Криштиану.

Подписание футболиста вызвало небольшой фурор среди португальской прессы из-за его имени, ведь обладатель пяти Золотых мячей Криштиану Роналду тоже вырос в структуре "Спортинга".

Портал A Bola сообщает, что в Паламарчука двойное гражданство: украинское и португальское.

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В статье: Спортинг (Лиссабон)
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
10.04.2021 в 12:24
Будет играть за Португалию. Приятного просмотра!
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