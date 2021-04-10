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Зинченко выйдет в старте против Лидса на позиции центрального полузащитника

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец возвращается в состав

Зинченко выйдет в старте против Лидса на позиции центрального полузащитника

фото - Getty Images/Global Images Ukraine, автор - Laurence Griffiths

Новина українською

В рамках 31-го тура АПЛ "Манчестер Сити" примет "Лидс" на "Этихад". В основном составе хозяев на позиции центрального полузащитника выйдет Александр Зинченко. Скорее всего он будет выполнять роль "восьмерки", а Менди закроет левый фланг обороны.

Эта игра станет первой из 20-го марта в старте для украинца. После паузы на международные матчи сборных футболист не попал в заявку на поединок АПЛ против "Лестера", а игру ЛЧ с "Боруссией" Д провел на скамейке запасных.

Для Александра встреча против "павлинов" станет 15-м матчем в текущем сезоне АПЛ.

Поединок между "Манчестер Сити" и "Лидсом" начнется в 14:30.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Лидс
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Комментарии (1)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
10.04.2021 в 14:33
Нарешті центрхавом. Не пройшло і трьох років.
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