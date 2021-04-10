Зинченко выйдет в старте против Лидса на позиции центрального полузащитника

В рамках 31-го тура АПЛ "Манчестер Сити" примет "Лидс" на "Этихад". В основном составе хозяев на позиции центрального полузащитника выйдет Александр Зинченко. Скорее всего он будет выполнять роль "восьмерки", а Менди закроет левый фланг обороны.

Эта игра станет первой из 20-го марта в старте для украинца. После паузы на международные матчи сборных футболист не попал в заявку на поединок АПЛ против "Лестера", а игру ЛЧ с "Боруссией" Д провел на скамейке запасных.

Для Александра встреча против "павлинов" станет 15-м матчем в текущем сезоне АПЛ.

Поединок между "Манчестер Сити" и "Лидсом" начнется в 14:30.