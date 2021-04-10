Зинченко выйдет в старте против Лидса на позиции центрального полузащитника
Украинец возвращается в состав
фото - Getty Images/Global Images Ukraine, автор - Laurence Griffiths
В рамках 31-го тура АПЛ "Манчестер Сити" примет "Лидс" на "Этихад". В основном составе хозяев на позиции центрального полузащитника выйдет Александр Зинченко. Скорее всего он будет выполнять роль "восьмерки", а Менди закроет левый фланг обороны.
The lads to face Leeds! ????— Manchester City (@ManCity) April 10, 2021
XI | Ederson, Cancelo, Stones, Ake, Mendy, Fernandinho (C), Zinchenko, Bernardo, Torres, Sterling, Jesus
SUBS | Steffen, Walker, Dias, Gundogan, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Foden, Garcia
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/sLhzD5TfeJ
Эта игра станет первой из 20-го марта в старте для украинца. После паузы на международные матчи сборных футболист не попал в заявку на поединок АПЛ против "Лестера", а игру ЛЧ с "Боруссией" Д провел на скамейке запасных.
Для Александра встреча против "павлинов" станет 15-м матчем в текущем сезоне АПЛ.
Поединок между "Манчестер Сити" и "Лидсом" начнется в 14:30.
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