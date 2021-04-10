ВИДЕО, как дебютный ассист Тащи принес победу Пхохану

Украинский нападающий Борис Тащи отметился победным ассистом в матче девятого тура южнокорейской К-Лиги, в котором "Сеул" принимал "Пхохан Стилерс".

Форвард вышел на замену на 56-й минуте при счете 1:1 и через 23 минуты ассистировал Лим Санг-Хепу, который забил победный для гостей гол.

Матч завершился со счетом 1:2. Сейчас "Пхохан" занимает седьмое место в чемпионате с 11-ю очками за девять игр.

Эта встреча стала для Тащи шестой за свой новый клуб, к которому он присоединился в начале марта. На данный момент на его счету один ассист.