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ВИДЕО, как дебютный ассист Тащи принес победу Пхохану

Наши за границей
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Украинец появился со скамейки запасных

ВИДЕО, как дебютный ассист Тащи принес победу Пхохану

Пхохан Стілерс/Автор невідомий

Новина українською

Украинский нападающий Борис Тащи отметился победным ассистом в матче девятого тура южнокорейской К-Лиги, в котором "Сеул" принимал "Пхохан Стилерс".

Форвард вышел на замену на 56-й минуте при счете 1:1 и через 23 минуты ассистировал Лим Санг-Хепу, который забил победный для гостей гол.

Матч завершился со счетом 1:2. Сейчас "Пхохан" занимает седьмое место в чемпионате с 11-ю очками за девять игр.

Эта встреча стала для Тащи шестой за свой новый клуб, к которому он присоединился в начале марта. На данный момент на его счету один ассист.

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В статье: Борис Тащи Пхохан Стилерс (Южная Корея)
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