ВИДЕО, как дебютный ассист Тащи принес победу Пхохану
Украинец появился со скамейки запасных
Пхохан Стілерс/Автор невідомий
Украинский нападающий Борис Тащи отметился победным ассистом в матче девятого тура южнокорейской К-Лиги, в котором "Сеул" принимал "Пхохан Стилерс".
Форвард вышел на замену на 56-й минуте при счете 1:1 и через 23 минуты ассистировал Лим Санг-Хепу, который забил победный для гостей гол.
Матч завершился со счетом 1:2. Сейчас "Пхохан" занимает седьмое место в чемпионате с 11-ю очками за девять игр.
Эта встреча стала для Тащи шестой за свой новый клуб, к которому он присоединился в начале марта. На данный момент на его счету один ассист.
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