Зинченко - лучший в составе Ман Сити в матче с Лидсом по версии SofaScore

В матче 31-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома проиграл "Лидсу" со счетом 1:2.

Александр Зинченко вышел в стартовом составе "горожан" на позиции хавбека и провел на поле все 90 минут. По данным портала SofaScore 24-летний украинец был признан лучшим игроком в составе команды Пепа Гвардиолы - Зинченко получил оценку 7,7.

За матч Саша 114 раз коснулся мяча, отдал 75 точных передач (из 88, процент точности составил 85%), дважды пробил по воротах "Лидса", одержал 2 победы в верховых дуэлях, а также 2 раза перехватил игровой снаряд и однажды вынес мяч.

Примечательно, что по версии WhoScored Зинченко стал вторым футболистом матча в составе "Сити".

В текущей кампании АПЛ Александр Зинченко провел 15 поединков.