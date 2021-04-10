Зинченко - лучший в составе Ман Сити в матче с Лидсом по версии SofaScore
Украинец получил оценку 7,7
фото - Getty Images/Global Images Ukraine, автор - Laurence Griffiths
В матче 31-го тура чемпионата Англии
Александр Зинченко вышел в стартовом составе "горожан" на позиции хавбека и провел на поле все 90 минут. По данным портала SofaScore 24-летний украинец был признан лучшим игроком в составе команды Пепа Гвардиолы - Зинченко получил оценку 7,7.
За матч Саша 114 раз коснулся мяча, отдал 75 точных передач (из 88, процент точности составил 85%), дважды пробил по воротах "Лидса", одержал 2 победы в верховых дуэлях, а также 2 раза перехватил игровой снаряд и однажды вынес мяч.
Примечательно, что по версии WhoScored Зинченко стал вторым футболистом матча в составе "Сити".
В текущей кампании АПЛ Александр Зинченко провел 15 поединков.
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