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Зинченко - лучший в составе Ман Сити в матче с Лидсом по версии SofaScore

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Украинец получил оценку 7,7

Зинченко - лучший в составе Ман Сити в матче с Лидсом по версии SofaScore

фото - Getty Images/Global Images Ukraine, автор - Laurence Griffiths

Новина українською

В матче 31-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома проиграл "Лидсу" со счетом 1:2.

Александр Зинченко вышел в стартовом составе "горожан" на позиции хавбека и провел на поле все 90 минут. По данным портала SofaScore 24-летний украинец был признан лучшим игроком в составе команды Пепа Гвардиолы - Зинченко получил оценку 7,7.

За матч Саша 114 раз коснулся мяча, отдал 75 точных передач (из 88, процент точности составил 85%), дважды пробил по воротах "Лидса", одержал 2 победы в верховых дуэлях, а также 2 раза перехватил игровой снаряд и однажды вынес мяч.

Зинченко - лучший в составе Ман Сити в матче с Лидсом по версии SofaScore - изображение 1

Примечательно, что по версии WhoScored Зинченко стал вторым футболистом матча в составе "Сити".

В текущей кампании АПЛ Александр Зинченко провел 15 поединков.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко Лидс
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