Малиновский: В следующем сезоне Коваленко будет на уровне Аталанты
Руслан считает, что Виктор наберет форму в следующей кампании
twitter.com/Atalanta_BC
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился мыслями насчет своего соотечественника и одноклубника - хавбека Виктора Коваленко.
"Коваленко в порядке. Он рад быть здесь. Ему нужно время, чтобы подготовиться и играть постоянно. Первые месяцы нужны для набора формы.
В следующем сезоне Коваленко будет на уровне "Аталанты", – рассказал Малиновский.
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