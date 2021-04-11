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Малиновский: В следующем сезоне Коваленко будет на уровне Аталанты

Наши за границей
(1 голосов)

Руслан считает, что Виктор наберет форму в следующей кампании

Малиновский: В следующем сезоне Коваленко будет на уровне Аталанты

twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился мыслями насчет своего соотечественника и одноклубника - хавбека Виктора Коваленко.

"Коваленко в порядке. Он рад быть здесь. Ему нужно время, чтобы подготовиться и играть постоянно. Первые месяцы нужны для набора формы.

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В следующем сезоне Коваленко будет на уровне "Аталанты", – рассказал Малиновский.

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В статье: Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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Комментарии (2)
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Будєм разбіратся (Київ)
11.04.2021 в 00:19
Це значить Аталанта почне ходити пішки
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avatar
Дизайнер бутылок (Киев)
11.04.2021 в 00:15
Хороший хлопака Вітьок! Хай щастить!
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