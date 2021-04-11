Малиновский: В следующем сезоне Коваленко будет на уровне Аталанты

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился мыслями насчет своего соотечественника и одноклубника - хавбека Виктора Коваленко.

"Коваленко в порядке. Он рад быть здесь. Ему нужно время, чтобы подготовиться и играть постоянно. Первые месяцы нужны для набора формы.