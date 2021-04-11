Ассист года. ВИДЕО, как Харатин помог спасти ничью для Ференцвароша

В рамках 28-го тура чемпионата Венгрии в Будапеште встречались лидеры турнирной таблицы "Ференцварош" и "Академия Пушкаша". В стартовом составе Сергей Ребров не выпустил ни одного украинца, однако Зубков и Харатин появились на поле при счете 0:1 в пользу гостей.

Александр результативными действиями не отметился, а вот Игорь записал в свой актив курьезный ассист через минуту после выхода на замену.

В итоге команды завершили со счетом 1:1. На данный момент лидер турнирки "Ференцварош" опережает вторую "Академию Пушкаша" на 13 очков. "МОЛ Фехервар" Ивана Петряк занимает третье место.

Это результативное действие стало 10-м (6+4) для Харатина в этом сезоне во всех турнирах за 36 матчей. В среднем он расходует 263,5 мин на ассист или гол.