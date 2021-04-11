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ВИДЕО, как Петряк оформил красивый дубль в чемпионате Венгрии

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Один из лучших бомбардиров соревнования

ВИДЕО, как Петряк оформил красивый дубль в чемпионате Венгрии

МОЛ Фехервар/Автор невідомий

Новина українською

В рамках 28-го тура чемпионата Венгрии "МОЛ Фехервар" Ивана Петряка разгромил на своем поле "Уйпешт" со счетом 4:0. Украинец записал в свой актив два гола после перерыва.

Сначала Петряк забег за спины защитников, технично обработал мяч и пробил под перекладину. Затем Иван решился на дальний удар и пробил из-за пределов штрафной в левый нижний угол ворот.

Видео начнется с 2:55.

Эти голы стали 10-м и 11-м для украинца в ​​чемпионате. На данный момент он является лучшим бомбардиром своей команды, а также входит в тройку лучших снайперов соревнования. Петряк – самый результативный легионер в чемпионате Венгрии.

На данный момент "МОЛ Фехервар" занимает третье место в турнирной таблице, уступая первому "Ференцварошу" 21-м очком.

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В статье: Иван Петряк МОЛ Фехервар
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