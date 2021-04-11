Зинченко после поражения от Лидса: Не наш день

Игрок Национальной сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал фотографию в Instagram после домашнего поражения "горожан" от "Лидса".

"Не наш день. Но мы оправимся от этого! Давайте сконцентрируемся на следующей игре!" - написал игрок под постом.

Напомним, что матч против "павлинов" Зинченко начал в центре поля. Он впервые за два года вышел на позиции хавбека за "Манчестер Сити" в поединке АПЛ. Аналитический портал SofaScore признал его лучшим игроком матча в составе "горожан" .

Это был 15-й поединок для Зинченко в текущем чемпионате Англии. Результативными действиями за 1171 минут он не отметился.