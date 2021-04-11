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Зинченко после поражения от Лидса: Не наш день

Наши за границей
(3 голосов)

С позитивом в будущее

Зинченко после поражения от Лидса: Не наш день

Манчестер Сіті/Автор невідомий

Новина українською

Игрок Национальной сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал фотографию в Instagram после домашнего поражения "горожан" от "Лидса".

"Не наш день. Но мы оправимся от этого! Давайте сконцентрируемся на следующей игре!" - написал игрок под постом.

Напомним, что матч против "павлинов" Зинченко начал в центре поля. Он впервые за два года вышел на позиции хавбека за "Манчестер Сити" в поединке АПЛ. Аналитический портал SofaScore признал его лучшим игроком матча в составе "горожан".

Это был 15-й поединок для Зинченко в текущем чемпионате Англии. Результативными действиями за 1171 минут он не отметился.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Лидс
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.04.2021 в 13:28
Бесполезный и бестолковый.
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