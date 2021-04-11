Зинченко после поражения от Лидса: Не наш день
С позитивом в будущее
Манчестер Сіті/Автор невідомий
Игрок Национальной сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал фотографию в Instagram после домашнего поражения "горожан" от "Лидса".
"Не наш день. Но мы оправимся от этого! Давайте сконцентрируемся на следующей игре!" - написал игрок под постом.
Напомним, что матч против "павлинов" Зинченко начал в центре поля. Он впервые за два года вышел на позиции хавбека за "Манчестер Сити" в поединке АПЛ. Аналитический портал
Это был 15-й поединок для Зинченко в текущем чемпионате Англии. Результативными действиями за 1171 минут он не отметился.
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