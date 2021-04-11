Шуранов забил второй гол в составе первой команды Нюрнберга

В матче 28-го тура второй Бундеслиги "Нюрнберг" на выезде сыграл вничью с "Вюрцбургер Киккерс" 1:1.

Счет в поединке открыл украинский форвард Эрик Шуранов - 19-летний нападающий отметился забитым мячем на 5-й минуте встречи. Этот гол стал вторым для Эрика в футболке первой команды немецкого клуба.

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В текущей кампании второго немецкого дивизиона Эрик Шуранов провел 8 матчей, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча.