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Шуранов забил второй гол в составе первой команды Нюрнберга

Наши за границей
(1 голосов)

Эрик поразил ворота "Вюрцбургер Киккерс"

Шуранов забил второй гол в составе первой команды Нюрнберга

Новина українською

В матче 28-го тура второй Бундеслиги "Нюрнберг" на выезде сыграл вничью с "Вюрцбургер Киккерс" 1:1.

Счет в поединке открыл украинский форвард Эрик Шуранов - 19-летний нападающий отметился забитым мячем на 5-й минуте встречи. Этот гол стал вторым для Эрика в футболке первой команды немецкого клуба.

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В текущей кампании второго немецкого дивизиона Эрик Шуранов провел 8 матчей, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча.

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В статье: Нюрнберг Вюрцбургер Киккерс Эрик Шуранов
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Комментарии (1)
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Cherkasskiy (Черкаси)
11.04.2021 в 18:47
А толку,если он принял решение играть за сборную Германии
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