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Соболь и Михайличенко вышли в старте на матч Брюгге - Андерлехт

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Украинцы сыграют друг против друга

Соболь и Михайличенко вышли в старте на матч Брюгге - Андерлехт

Новина українською

Эдуард Соболь и Богдан Михайличенко вышли в стартовых составах своих команд на матч "Брюгге" - "Андерлехт". Матч начался в 19:15 по Киевскому времени. В нем команда Михайличенко принимает "Брюгге" Соболя. Оба украинцы играют на позициях левых защитников.


В этом сезоне Лиги Жупиле Богдан Михайличенко сыграл 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Эдуард Соболь провел 23 игры, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Андерлехт Богдан Михайличенко
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