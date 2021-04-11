Соболь и Михайличенко вышли в старте на матч Брюгге - Андерлехт
Украинцы сыграют друг против друга
Эдуард Соболь и Богдан Михайличенко вышли в стартовых составах своих команд на матч "Брюгге" - "Андерлехт". Матч начался в 19:15 по Киевскому времени. В нем команда Михайличенко принимает "Брюгге" Соболя. Оба украинцы играют на позициях левых защитников.
В этом сезоне Лиги Жупиле Богдан Михайличенко сыграл 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Эдуард Соболь провел 23 игры, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кулач выходит на один уровень с Цыганковым. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Сантиметры от шедевра. ВИДЕО, как Месси попал в штангу прямым ударом с углового
- Характер лидера. ВИДЕО, как Верес вырвал победу на 90+5-й благодаря идеальному штрафному
- "Саша должен мне денег". Воспитанник Арсенала рассказал, как преподавал Зинченко английский язык
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
Новости по теме
- 11:05 Украинские Лунин и Ярмоленко не сыграют. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией
- 16:08 Украинские Пять вратарей и два форварда. Состав сборной Украины на матч против Франции
- 23:02 Украинские Яремчук подорожал до 13 млн евро и теперь стоит дороже, чем все остальные украинцы в Бельгии вместе взятые
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...