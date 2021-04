Малиновский в старте на матч против Фиорентины, Коваленко - в запасе

В матче 30-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде сыграет против "Фиорентины".

Главный тренер гостей Джан Пьеро Гасперини поставил в стартовый состав на этот поединок Руслана Малиновского. Другой украинец - Виктор Коваленко, начнет эту встречу на скамейке запасных.

В текущем сезоне чемпионата Италии 27-летний Руслан принял участие в 27 матчах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. В свою очередь 25-летний Виктор провел лишь одну игру.

???? Così in campo a Firenze!

???? Here's our line-up to face Fiorentina!



Presented by @Plus500