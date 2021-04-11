Малиновский в старте на матч против Фиорентины, Коваленко - в запасе
Руслан выйдет с первых минут против "фиалок"
twitter.com/Atalanta_BC
В матче 30-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде сыграет против "Фиорентины".
Главный тренер гостей Джан Пьеро Гасперини поставил в стартовый состав на этот поединок Руслана Малиновского. Другой украинец - Виктор Коваленко, начнет эту встречу на скамейке запасных.
В текущем сезоне чемпионата Италии 27-летний Руслан принял участие в 27 матчах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. В свою очередь 25-летний Виктор провел лишь одну игру.
???? Così in campo a Firenze!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 11, 2021
???? Here's our line-up to face Fiorentina!
Presented by @Plus500#FiorentinaAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/nX3Bn6Tg1e
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