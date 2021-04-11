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Малиновский в старте на матч против Фиорентины, Коваленко - в запасе

Наши за границей
(1 голосов)

Руслан выйдет с первых минут против "фиалок"

Малиновский в старте на матч против Фиорентины, Коваленко - в запасе

twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

В матче 30-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде сыграет против "Фиорентины".

Главный тренер гостей Джан Пьеро Гасперини поставил в стартовый состав на этот поединок Руслана Малиновского. Другой украинец - Виктор Коваленко, начнет эту встречу на скамейке запасных.

В текущем сезоне чемпионата Италии 27-летний Руслан принял участие в 27 матчах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. В свою очередь 25-летний Виктор провел лишь одну игру.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Фиорентина (Флоренция) Виктор Коваленко
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.04.2021 в 21:15
Одну игру или три последние минуты?
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+1
-1
download1 (huyersk)
11.04.2021 в 21:07
Авжеж, Хатебур травмований, Псина з короной.Чекаєм на появу голден боя на 87 хвилині
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+1
-1
Maksrovnii (Днепр)
11.04.2021 в 21:52
Пессина играет ....
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