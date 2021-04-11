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Михайличенко победил Соболя. Андерлехт переиграл Брюгге и закрепился в тройке

Наши за границей
(1 голосов)

"Брюгге" продолжает лидировать в таблице, с 17-очковым отрывом

Михайличенко победил Соболя. Андерлехт переиграл Брюгге и закрепился в тройке

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В матче 33-го тура бельгийской Лиги Жюпиле "Андерлехт" дома обыграл "Брюгге" со счетом 2:1.

Украинские фланговые защитники Богдан Михайличенко и Эдуард Соболь вышли на этот поединок в стартовых составах своих команд и провели на поле все 90 минут.

Несмотря на это поражение, "Брюгге" продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая второй "Генк" на 17 очков. "Андерлехт" имеет в активе 55 очков и расположился на 3-й позиции, у четвертого "Антверпена" на один пункт меньше, но матч в запасе.

24-летний Михайличенко в текущем сезоне чемпионата Бельгии провел 16 поединков, забил 1 гол и сделал 1 ассист. В свою очередь 25-летний Соболь принял участие в 24 матчах бельгийского первенства, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 5 голевых передач.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.04.2021 в 22:01
Та просто Брюгге временно пофиг.
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