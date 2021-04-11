ВИДЕО, как Малиновский ассистировал Сапате с углового
7-я голевая Руслана в текущем сезоне Серии А
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 30-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде играет против "Фиорентины".
На 13-й минуте встречи гости открыли счет, благодаря голу форварда Дувана Сапаты. Результативную передачу на колумбийца отдал Руслан Малиновский - украинец эффективно исполнил угловой удар.
В текущем сезоне чемпионата Италии 27-летний полузащитник принял участие в 28 поединках, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 7 голевых передач.
Видео ассиста Руслана Малиновского
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