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Второй пошел! Малиновский снова отдал голевую, и снова на Сапату. ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Уже 8 ассистов у Руслана в текущем сезоне Серии А

Второй пошел! Малиновский снова отдал голевую, и снова на Сапату. ВИДЕО

Новина українською

В матче 30-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде играет против "Фиорентины" (0:2 - второй тайм).

На 13-й минуте встречи форвард гостей Дуван Сапата открыл счет с подачи Руслана Малиновского. На 40-й минуте связка украинца и колумбийца снова сработала!

Таким образом, в первом тайме поединка против "фиалок" наш хавбек оформил дубль из ассистов. Это уже 8-я голевая передача 27-летнего Малиновского в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

Видео второй голевой Руслана

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Фиорентина (Флоренция)
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Комментарии (4)
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Astor Astor (Одесса)
11.04.2021 в 23:39
Пас прекрасный и исполнение отличное. Но я практически уверен (процентов на 95%), что там был офсайд. Для особо упоротых: пересмотрел повтор с раскадровкой несколько раз. Стопроцентной уверенности нет, но - почти наверняка офсайд таки был.
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Romerik (YNWA)
11.04.2021 в 23:47
Но это не отменяет того факта, что пас шикарний, и Малина один из лучших в этом матче...Да и вообще какое нам дело, был оффсайд или нет.. Я лично слежу за Аталантой, потому что они играют в один из лучших футболов в Италии, и меня не волнуют итальянские судьи. Нам и своих хватает
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0
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Artemanat (Кривой Рог)
11.04.2021 в 23:12
Яремчук не Сапата вот сборная и не забивает
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
11.04.2021 в 22:42
Шо он вытворяет!
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+1
0


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