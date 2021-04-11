Второй пошел! Малиновский снова отдал голевую, и снова на Сапату. ВИДЕО
Уже 8 ассистов у Руслана в текущем сезоне Серии А
В матче 30-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде играет против "Фиорентины" (0:2 - второй тайм).
На 13-й минуте встречи форвард гостей Дуван Сапата открыл счет с подачи Руслана Малиновского. На 40-й минуте связка украинца и колумбийца снова сработала!
Таким образом, в первом тайме поединка против "фиалок" наш хавбек оформил дубль из ассистов. Это уже 8-я голевая передача 27-летнего Малиновского в нынешнем сезоне чемпионата Италии.
Видео второй голевой Руслана
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Комментарии (4)
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