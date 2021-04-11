Второй пошел! Малиновский снова отдал голевую, и снова на Сапату. ВИДЕО

Но это не отменяет того факта, что пас шикарний, и Малина один из лучших в этом матче...Да и вообще какое нам дело, был оффсайд или нет.. Я лично слежу за Аталантой, потому что они играют в один из лучших футболов в Италии, и меня не волнуют итальянские судьи. Нам и своих хватает