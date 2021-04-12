Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче с Фиорентиной по версии SofaScore

В рамках 30-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде обыграла "Фиорентину" со счетом 3:2.

Статистический портал оценил действия каждого игрока.

Украинский футболист Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и отыграл на поле 63 минуты. Он был признан лучшим игроком в составе "Аталанты". 27-летний украинец получил оценку 8,3.

За 63 минуты матча Руслан сделал два ассиста, 50 раз коснулся мяча, отдал 28 точных передач из 31 (процент точности составил 90%), в том числе 43 ключевые, дважды пробил по воротах "Фиорентины" (1 мимо, 1 заблокированный), выиграл 1 верховую дуэль из 2, выполнил 3 удачные обводки из 5, создал 2 голевых момента и заработал 1 фол.

Отметим, что в текущем сезоне во всех турнирах на счету Малиновского 3 забитых мяча и 8 голевых передач в 34 матчах.

Лучшим игроком встречи стал автор дубля из "Фиорентины" - Душа Влахович. Портал оценил его действия в 8,9.