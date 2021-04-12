Зинченко сыграл хавбека в проигранном матче Сити. Как это было?

Гвардиоле может позавидовать любой тренер. Несмотря на плотный график игр и мировую пандемию, в составе “Манчестер Сити” нет ни одного травмированного футболиста. Это обстоятельство позволяет Гвардиоле ротировать состав как ему вздумается. В среду “Манчестер Сити” проведет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с “Боруссией” Дортмунд, поэтому против “Лидса” в субботу Гвардиола решил сыграть полуосновным составом. Ситуация в таблице позволяет – “Сити” оторвался от второго “Манчестер Юнайтед” на 11 очков.

В игре против “Лидса” в запасе остались Де Брюйне, Диаш, Родри, Уокер, Гюндоган, Марез и Фоден (скамейка стоимостью 311 млн фунтов, отметили въедливые английские журналисты). На правый фланг в защите отправился Канселу, слева играл Менди. Александр Зинченко номинально вышел играть центрхава.

“Лидс” провел весь второй тайм в меньшинстве, но при этом смог добиться сенсационной победы . Есть ли в этом вина Зинченко? Скорее напротив. Вместе со Стоунзом и Фернандиньо он признается в числе лучших игроков “Сити”. Увидим ли Зинченко вновь на позиции центрхава? Вероятно, нет. Если да, то в таких же малозначительных матчах (с турнирной точки зрения).

Присутствие Менди позволило Зинченко играть ближе к центру и частично освободило его от выполнения оборонительных функций. “Лидс” играл очень компактно на своей половине и два своих гола (с двух ударов за весь матч) забил после контратак. Поворотным событием в матче стало удаление защитника “Лидса” Лиама Купера в конце первого тайма. Во втором тайме мяч практически не покидал половину поля гостей и Гвардиола не видел необходимости в присутствии на поле четырех номинальных защитников. Двух из них он в итоге снял. Вместо центрбека Аке на поле вышел Гюндоган, а затем Фоден сменил Менди. Стоунз и Канселу смело шли вперед, поэтому на последнем рубеже у “Сити” часто оставались Зинченко и Фернандиньо, два футболиста с не лучшими скоростными данными. Это аукнулось “Сити” вторым голом “Лидса” на последних минутах.

3-1-6 “Сити” во втором тайме. За спинами Зинченко, Фернандиньо и Канселу только вратарь Эдерсон

Итак, во что играл Зинченко? В игре с “Лидсом” ему нужно было заменить Де Брюйне не только внешне, но и частично по функционалу. За исключением промаха Стерлинга после прохода Фернандиньо, у хозяев в первом тайме практически не было моментов с игры. Но пару раз “Сити” угрожал воротам “Лидса” после стандартов. На 34 и 45+2 минутах Зинченко выполнял хорошие подачи из глубины, но Торрес и Стоунз пробивали неудачно.

Всего за матч Зинченко выполнил шесть подач со стандартов (больше всех в команде), и сделал пять кроссов (второй показатель после Канселу). По ожидаемым ассистам (xA) Зинченко был лучший в команде (0.7).

Один раз Зинченко пытался сделать рывок в штрафную “Лидса” а-ля Гюндоган. Но получив точную передачу от Стоунза, он потерял мяч, пытаясь дать пас Жезусу. Больше таких попыток не было.

На 52-й минуте Зинченко единственный раз точно ударил в створ – вратарь “Лидса” Мелье справился с его ударом, на добивании не успел Стерлинг. Еще один раз Зинченко пробивал со штрафного, но попал в стенку.

В целом же Зинченко нужен был для исполнения привычных функций – контроль темпа игры, поддержка циркуляция мяча. Согласно аналитическому порталу smarterscout, оценивающему параметры футболистов по стобалльной шкале, “ball retention” (сохранение мяча) – это сильнейшая сторона Зинченко.

В игре с “Лидсом”, как и во многих других матчах, где он проводит все 90 минут, Зинченко был первым в составе “Сити” по количеству касаний и выполненных передач.

Если сравнить карту передач Зинченко в игре с “Лидсом” с другими матчами, где команда Гвардиола доминировала и имела более 70% владения, разница не большая. При этом, во всех остальных поединках Зинченко номинального играл левого бека.

Так в среднем по сезону выглядит диапазон действия Зинченко по данным smarterscout

Набор качеств и игровой функционал Зинченко не позволяет ему выполнять требования для полузащитников в команде Гвардиолы. Зинченко не умеет делать такие рывки в штрафную как Гюндоган, который стал лучшим бомбардиром “Сити” в сезоне 2020/21 (16 голов). Зинченко не способен обострять игру на таком уровне, как Кевин Де Брюйне (мало кто в мире на это способен). Зинченко не настолько динамичен и физически силен, как Родри.

Игровые данные украинского хавбека не позволяют ему идти в дриблинг или просто нестись с мячом вперед. Показательно, что в игре с “Лидсом” progressive distance (общая дистанция продвижения игрока с мячом по направлению к воротам соперника) Зинченко составила 134 метра. К примеру, 35-летний Фернандиньо “продвинул” мяч на 446 метров, а центрбек Джон Стоунз на невероятные 789 метров.

Фактически в последнем матче Зинченко действовал примерно так, как на своей “родной” в “Сити” позиции левого бека . Бенжамен Менди, закрывавший бровку против “Лидса”, вновь был малоэффективным, и в больших матчах Гвардиола вероятно не будет на него рассчитывать.

У Зинченко будет больше шансов сыграть слева, где он приносит команде наибольшую пользу.

Поскольку “Лидс” атаковал мало у Зинченко было не много шансов проявить себя в защите. Он не выполнил ни одного подката, только пять раз пытался вступить в отбор (показатель успешности – 20%) и сделал два перехвата.

Что с пропущенными голами? В первом мяче хавбеки “Сити” не доиграли с Далласом, который беспрепятственно пробил с двадцати метров. Фернандиньо был ближе к игроку “Лидса”, но позиция Зинченко также вызывает вопросы.

В конце матча “Сити” полностью открылся, и мог пропускать еще на 85-й минуте, но Рафинья не смог перехитрить Эдерсона.

Во втором голе “Лидса” вины Зинченко нет.

Что говорит пресса?

Daily Mail поставил Зинченко семерку за матч против “Лидса”. Больше только у Фернандиньо (8).

В 7 игру Зинченко оценил и Manchester Evening News. “Многообещающая игра в атаке, несколько великолепных подач. В то же время брак скорости Зинченко показывает, почему его предпочитают в защите”.

Портал 90min был впечатлен меньше, оценив игру украинского хавбека в 5. “Создавал ширину для атак “Сити”. Крутился весь матч, но не сделал ничего выдающегося”.

City Xtra оценил игру украинца в 6.5 (Эдерсон, Стоунз, Фернандиньо, Силва и Гюндоган получили оценки выше). “Смотрелся остро в полузащите, Зинченко не повезло, что Мелье справился с его непростым ударом”.

Сэм Ли, The Athletic: “Зинченко играл в полузащите. Он это делает за сборную, но не за “Сити”. С ним играли персонально, как и с Бернарду Силвой. Их влияние на игру было небольшое, но их широкое расположение на поле позволило Джон Стоунзу так часто продвигать мяч через центр. Форварды “Сити” играли плохо, и часто у Стоунза не было вариантов. Когда “Лидс” выпустил на поле центрбека Робина Коха, Стоунз был исключен из игры, и “Сити” пришлось играть навесами”.

Что сказал Гвардиола?

После матча тренер “Сити” сказал, что он не жалеет о выбранном составе. “Когда я выигрываю, меня называют гением, когда я проигрываю – нет. У меня нет никаких сожалений. Я доверяю всем своим игрокам. Может, они не доверяют мне, но я доверяю им всем. Если бы я в них не верил, они бы не играли”. Имя Зинченко на послематчевой пресс-конференции не упоминалось.