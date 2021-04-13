Шабанов травмировался в матче чемпионата Польши
Украинец был заменен на 58-й минуте встречи
Фото: ФК Легия
Защитник "Легии" Артем Шабанов получил травму в матче 24-го тура чемпионата Польши против Леха (0:0).
Украинец не смог продолжить поединок и был заменен на 58-й минуте
Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич рассказал о характере травмы футболиста.
"По поводу травмы Шабанова нам еще нужно все выяснить. Сейчас у него проблемы с лодыжкой, но мы обязательно узнаем больше, когда он пройдет все медицинские тесты", – сказал Михневич.
Напомним, что в феврале Шабанов перешел в "Легию" на правах аренды из киевского "Динамо". Защитник провел 8 матчей во всех турнирах за польский клуб, результативными действиями не отметился.
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