Шабанов травмировался в матче чемпионата Польши

Защитник "Легии" Артем Шабанов получил травму в матче 24-го тура чемпионата Польши против Леха (0:0).

Украинец не смог продолжить поединок и был заменен на 58-й минуте

Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич рассказал о характере травмы футболиста.

"По поводу травмы Шабанова нам еще нужно все выяснить. Сейчас у него проблемы с лодыжкой, но мы обязательно узнаем больше, когда он пройдет все медицинские тесты", – сказал Михневич.

Напомним, что в феврале Шабанов перешел в "Легию" на правах аренды из киевского "Динамо". Защитник провел 8 матчей во всех турнирах за польский клуб, результативными действиями не отметился.