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"Видимо, он думал, что будет играть по 30-40 минут в каждом матче". Тренер Легии - о ситуации с Русиным

Наши за границей
(5 голосов)

Украинец пока переведен в дубль польской команды

"Видимо, он думал, что будет играть по 30-40 минут в каждом матче". Тренер Легии - о ситуации с Русиным

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич рассказал о ситуации с украинским нападающим Назарием Русиным.

"Русин пришел к нам поздно – после подготовки. Он не играл в контрольных матчах. У нас был разговор, и я ему сказал: "Ты пришел в хорошую польскую команду. Не европейскую, как "Динамо" или "Шахтер". Но в Польше "Легия" - это самый большой клуб".

У нас выступает лучший форвард экстракласы. У Томаша Пекгарта 21 гол в чемпионате. А мы играем с одним форвардом. Поэтому Назарию надо работать, чтобы получить свой шанс выйти на поле. А он, видимо, думал, что будет играть в каждом матче по 30-40 минут. Возможно, агент что-то ему пообещал, чего я не знаю.

Мы хотели, чтобы он поддерживал форму в дубле и был готов на все 90 минут. Но он сказал, что не хочет играть за вторую команду. Это непрофессионально. Мы приняли решение отправить его в дубль на две недели, чтобы он подумал – хочет он играть за "Легию" или нет. Сейчас он тренируется с резервом. Осталась еще неделя, а потом мы проведем разговор и примем решение, что делать дальше.

Сейчас трудно сказать. У нас есть еще шесть матчей в чемпионате. Будем говорить с футболистом и с "Динамо", как выйти из этой ситуации. Для нас это все также непросто. Мы взяли игрока, а он не играет. Брат много глупостей написал в инстаграме. Жаль, что это все читали болельщики. Такие действия точно не помогают футболисту. Но я не делаю из этого проблему. Когда он будет хорошо тренироваться и выполнять то, что мы от него хотим, то сможет играть. Его ситуация еще может измениться.

Я ничего плохого о нем сказать не могу. Понимаю, что он – молодой футболист и сделал много ошибок. Это нормально. Просто он должен понимать, куда пришел и просто так никто ему ничего не даст", – сказал Михневич.

Напомним, что Назарий Русин был переведен во вторую команду "Легии". Ранее была информация о том, что футболист отказался играть за дубль польской команды, что и спровоцировало конфликт с тренерским штабом.

Также отметим, что "Легия" арендовала Русина зимой, однако на данный момент форвард сыграл за польскую команду только один матч в Кубке.

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В статье: Легия (Варшава) Назарий Русин
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (6)
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meffi (Захід)
13.04.2021 в 12:57
Не Русіним, а РусИнОм
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0
0
avatar
WI-FI (Киев)
13.04.2021 в 11:52
А зачем брать в аренду напаесли если уже есть который забивает
Ответить
0
-1
Vantala (Kharkiv)
13.04.2021 в 12:35
Травмы, нестабильность молодежи. Да, зачем-то некоторые команды подписывают иногда двух нападающих, а некоторые и больше.
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0
0
MaximSK (Киев)
13.04.2021 в 11:12
Зря он перешев в Легию, зная что у них есть лучший бомбардир чемпа Польши
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.04.2021 в 10:39
ЗВіЗДА
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+2
-1
Vantala (Kharkiv)
13.04.2021 в 12:36
Угу. думал что из гранда снизошел до уровня поляков. все расступятся и без предсезонки без подготовки дадут ему место в основе. А тут оказывается чего-то доказывать надо...
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0
0


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