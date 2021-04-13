"Видимо, он думал, что будет играть по 30-40 минут в каждом матче". Тренер Легии - о ситуации с Русиным

Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич рассказал о ситуации с украинским нападающим Назарием Русиным.

"Русин пришел к нам поздно – после подготовки. Он не играл в контрольных матчах. У нас был разговор, и я ему сказал: "Ты пришел в хорошую польскую команду. Не европейскую, как "Динамо" или "Шахтер". Но в Польше "Легия" - это самый большой клуб".

У нас выступает лучший форвард экстракласы. У Томаша Пекгарта 21 гол в чемпионате. А мы играем с одним форвардом. Поэтому Назарию надо работать, чтобы получить свой шанс выйти на поле. А он, видимо, думал, что будет играть в каждом матче по 30-40 минут. Возможно, агент что-то ему пообещал, чего я не знаю.

Мы хотели, чтобы он поддерживал форму в дубле и был готов на все 90 минут. Но он сказал, что не хочет играть за вторую команду. Это непрофессионально. Мы приняли решение отправить его в дубль на две недели, чтобы он подумал – хочет он играть за "Легию" или нет. Сейчас он тренируется с резервом. Осталась еще неделя, а потом мы проведем разговор и примем решение, что делать дальше.

Сейчас трудно сказать. У нас есть еще шесть матчей в чемпионате. Будем говорить с футболистом и с "Динамо", как выйти из этой ситуации. Для нас это все также непросто. Мы взяли игрока, а он не играет. Брат много глупостей написал в инстаграме. Жаль, что это все читали болельщики. Такие действия точно не помогают футболисту. Но я не делаю из этого проблему. Когда он будет хорошо тренироваться и выполнять то, что мы от него хотим, то сможет играть. Его ситуация еще может измениться.

Я ничего плохого о нем сказать не могу. Понимаю, что он – молодой футболист и сделал много ошибок. Это нормально. Просто он должен понимать, куда пришел и просто так никто ему ничего не даст", – сказал Михневич.