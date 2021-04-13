Тренер Легии: Все в команде любят Шабанова. Хотим и в дальнейшем иметь хороший контакт с Динамо
Чеслав Михневич - об украинском футболисте
Легія/Автор невідомий
Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич поделился мнением об аренде трансфера Артема Шабанова и дальнейшем сотрудничестве с "Динамо".
"Мы хотели, чтобы Русин нам помог так, как Артем Шабанов. Он (Шабанов) травмировался в последнем матче, и скоро мы узнаем, сколько займет его восстановление. Возможно, он уже не сыграет до конца этого сезона. Артем – хороший футболист, он тяжело работает и не говорит много. Все в команде его любят. Он – очень приятный парень, знает английский, но мы общаемся с ним на русском.
Мы хотим и в дальнейшем иметь хороший контакт с "Динамо". В команде есть молодые качественные футболисты, которые не играют. А мы бы хотели их брать в аренду", – сказал Михневич.
Напомним, что в текущем сезоне Шабанов провел 8 матчей за "Легию" во всех турнирах, результативными действиями не отличился.
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