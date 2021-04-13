Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко

"Вест Хэму" непросто будет выдержать натиск "Челси" и "Ливерпуля" на финишной прямой АПЛ. После 31-го матча "молотобойцы" опережают "синих" на одно очко, мерсисайдцев – на три. Впереди еще очная дуэль с командой Томаса Тухеля, также – матч с "Эвертоном". Календарь априори непростой, но "Вест Хэм" понимает цену таких испытаний.

Лишь восемь раз в своей истории "Вест Хэм" участвовал в еврокубках. А в Лиге чемпионов – никогда. "Молотобойцы" в 1965-м выиграли Кубок Кубков, впоследствии играли в полуфинале и финале этого турнира. В 1999-м в через Кубок Интертото пробились в Кубок УЕФА, а из свежего можно вспомнить выступления команды в Лиге Европы. Но даже в групповой этап "Вест Хэм" не пробивался, поэтому потенциальное участие в группе Лиги чемпионов может стать бешеным прорывом для этой команды.

Не так грандиозно, как победа "Лестера" в АПЛ, но в своем личном пространстве финиш в топ-4 может стать поистине историческим событием для "Вест Хэма". Ведь в прошлом году команда боролась за выживание, а сегодня может оказаться среди представителей Англии в Лиге чемпионов. Жаль только, что Ярмоленко ко всему этому причастен лишь формально.

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Травмы, конкуренция, тренерские решения – комплекс причин, по которым Ярмоленко проводит наименее производительный свой сезон за рубежом. Впервые за последние двенадцать лет (!) он рискует завершить сезон без единого результативного удара в национальном чемпионате (но трижды забивал в кубковых турнирах), и что самое обидное – количество его игровых минут в АПЛ. Это слезы – 345. Больше он играл даже в первом своем сезоне в "Вест Хэме".

Может действительно слухи о переходе в "Динамо" не являются такими уж и бессмысленными? Лучше уж домой, чем в Турцию, хотя там, вероятно, предложат больше денег. Но там Ярмоленко может рассчитывать разве что на статус сбитого летчика, а в "Динамо" он еще способен бороться за статус лидера коллектива.

Не сравнивайте его с Коноплянкой. Тот переезжал в "Шахтер", так и не научившись бороться за себя, за свое имя, за свой статус. Поэтому и удовлетворяется разве что ролью лучшего в нескольких межсезонных спаррингах. Ярмоленко другой по характеру. Он боец, которого сентиментальные вещи вроде возвращения в родные края только мотивируют.

Помнится, как он играл за сборную Украины против Испании. Без игровой практики, замученный очередной травмой, подкошенный психологическими проблемами, моментами едва передвигался по полю. Но выдал профессорскую результативную передачу на Цыганкова, старательно отработал в защите, а главное – был ментальным лидером своей команды.

Та даже такой Ярмоленко будет весомым усилением для "Динамо". В последнем туре киевляне добыли "стоячую" победу над крепким середняком УПЛ. И матчей в таком неинтенсивном стиле "Динамо" проводит за сезон немало. Ярмоленко даже в плохой форме может помочь в таком футболе, а если наберет кондиции, то способен еще пофеерить.

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Виктор Цыганков – не лидер. Слишком часто травмируется, слишком сильно ему мешают мысли о трансфере, слишком часто он растворяется на поле в важных матчах. Сергей Сидорчук только при Мирче Луческу начал проявлять лидерские задатки, а Виталий Буяльский по своему характеру, похоже, не способен завести команду. Уже сам факт прихода Ярмоленко мог бы всколыхнуть "Динамо".

В конце концов, к этому все идет. "Вест Хэм" вряд ли будет удерживать футболиста, а Ярмоленко стоит абстрагироваться от мыслей, что возвращение в УПЛ после АПЛ – весомый шаг назад. Перезагрузить карьеру нужно в любом случае, и киевское "Динамо" – не самая плохая для этой миссии площадка.