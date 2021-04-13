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Руслан Малиновский - в сборной 30-го тура Серии А по версии WhoScored

Наши за границей
(1 голосов)

В матче против "Фиорентины" он сделал 2 голевые передачи

Руслан Малиновский - в сборной 30-го тура Серии А по версии WhoScored

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую сборную по итогам 30-го тура чемпионата Италии по версии WhoScored.

27-летний украинец выполнил два ассиста во встрече с "Фиорентиной" (3:2). Его действия портал оценил в 8,2 балла

В текущем сезоне чемпионата Италии Малиновский провел 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 8 голевых передач.

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Напомним, что в предыдущем туре украинский футболист также попал в символическую сборную. Также он был признан лучшим игроком "Аталанты" в марте.

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Руслан Малиновский - в сборной 30-го тура Серии А по версии WhoScored - изображение 1
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (2)
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Камонплей
13.04.2021 в 14:39
і за софаскором
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0
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dazo51
13.04.2021 в 14:13
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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