Руслан Малиновский - в сборной 30-го тура Серии А по версии WhoScored

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую сборную по итогам 30-го тура чемпионата Италии по версии WhoScored.

27-летний украинец выполнил два ассиста во встрече с "Фиорентиной" (3:2). Его действия портал оценил в 8,2 балла

В текущем сезоне чемпионата Италии Малиновский провел 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 8 голевых передач.

Напомним, что в предыдущем туре украинский футболист также попал в символическую сборную. Также он был признан лучшим игроком "Аталанты" в марте.