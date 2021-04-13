Руслан Малиновский - в сборной 30-го тура Серии А по версии WhoScored
В матче против "Фиорентины" он сделал 2 голевые передачи
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую сборную по итогам 30-го тура чемпионата Италии по версии WhoScored.
27-летний украинец выполнил два ассиста во встрече с "Фиорентиной" (3:2). Его действия портал оценил в 8,2 балла
В текущем сезоне чемпионата Италии Малиновский провел 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 8 голевых передач.
Напомним, что в предыдущем туре украинский футболист также попал в символическую сборную. Также он был признан лучшим игроком "Аталанты" в марте.
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Источник:WhoScored
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Комментарии (2)
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Камонплей
13.04.2021 в 14:39
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dazo51
13.04.2021 в 14:13
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