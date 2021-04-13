За Легию больше не сыграет - Шабанов выбыл до конца сезона

Защитник "Легии" Артем Шабанов, который получил травму в чемпионате Польше, в этом сезоне, скорее всего, больше на поле не выйдет. Об этом сообщает Legionisci.

Представитель "Легии" Изабела Крук сообщила, что у украинца растяжение связок высокой степени с повреждением связочного комплекса. Ожидается, что лечение игрока займет 4-6 недель, а сезон завершится чуть больше чем через месяц - 16 мая.

Напомним, что Шабанов в аренде до 30 июня. У "Легии" нет преимущественного права выкупа его контракта. Скорее всего, теперь игрок вернется в киевское "Динамо".