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За Легию больше не сыграет - Шабанов выбыл до конца сезона

Наши за границей
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Из-за травмы

За Легию больше не сыграет - Шабанов выбыл до конца сезона

Фото: Woytek / Legionisci.com

Новина українською

Защитник "Легии" Артем Шабанов, который получил травму в чемпионате Польше, в этом сезоне, скорее всего, больше на поле не выйдет. Об этом сообщает Legionisci.

Представитель "Легии" Изабела Крук сообщила, что у украинца растяжение связок высокой степени с повреждением связочного комплекса. Ожидается, что лечение игрока займет 4-6 недель, а сезон завершится чуть больше чем через месяц - 16 мая.

Напомним, что Шабанов в аренде до 30 июня. У "Легии" нет преимущественного права выкупа его контракта. Скорее всего, теперь игрок вернется в киевское "Динамо".

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В статье: Легия (Варшава) Артем Шабанов
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Источник:
Legionisci

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