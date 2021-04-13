Мехелен хочет выкупить Шведа, но переговоры с Селтиком поставлены на паузу

Руководство бельгийского "Мехелена" на скрывает своего желания выкупить у "Селтика" контракт украинского вингера Марьяна Шведа, который играет в Бельгии в аренде.

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Впрочем, пока что переговоры по игроку поставлены на паузу, так как в шотландском клубе летом ожидаются серьезные кадровые перемены.

"В "Селтике" назревают большие перемены. Летом в клубе будут новый тренер и технический директор. Люди, с которыми мы вели переговоры, ушли. Так что подождем и посмотрим. Марьян ясно дал понять, что хотел бы остаться здесь. Я тоже считаю, что для него это будет лучшее решение", - прокомментировал ситуацию главный тренер "Мехелена" Воутер Вранкен.

В текущем сезоне во всех турнирах за бельгийский клуб 23-летний украинец провел 18 матчей, в которых забил 4 гола и отличился 3 результативными передачами.