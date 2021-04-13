  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мехелен хочет выкупить Шведа, но переговоры с Селтиком поставлены на паузу
В тренде

Мехелен хочет выкупить Шведа, но переговоры с Селтиком поставлены на паузу

Наши за границей
(1 голосов)

Все из-за перемен в руководстве шотландского клуба

Мехелен хочет выкупить Шведа, но переговоры с Селтиком поставлены на паузу

Новина українською

Руководство бельгийского "Мехелена" на скрывает своего желания выкупить у "Селтика" контракт украинского вингера Марьяна Шведа, который играет в Бельгии в аренде.

Читайте такжеШвед: Мне придется вернуться в Селтик в конце сезона

Впрочем, пока что переговоры по игроку поставлены на паузу, так как в шотландском клубе летом ожидаются серьезные кадровые перемены.

"В "Селтике" назревают большие перемены. Летом в клубе будут новый тренер и технический директор. Люди, с которыми мы вели переговоры, ушли.

Так что подождем и посмотрим. Марьян ясно дал понять, что хотел бы остаться здесь. Я тоже считаю, что для него это будет лучшее решение", - прокомментировал ситуацию главный тренер "Мехелена" Воутер Вранкен.

В текущем сезоне во всех турнирах за бельгийский клуб 23-летний украинец провел 18 матчей, в которых забил 4 гола и отличился 3 результативными передачами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мехелен Селтик (Глазго) Марьян Швед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Het Laatste Nieuws

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...