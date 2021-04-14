"Сезон завершен". Шабанов - о своей травме
Из-за повреждения украинец пропустит 4-6 недель
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Легии" Артем Шабанов прокомментировал травму, которую получил в матче с "Лехом" (0:0).
"Сезон завершен", – написал Шабанов в инстаграме.
У игрока растяжение связок высокой степени с повреждением связочного комплекса.
Напомним, что ранее сообщалось, что 29-летний украинец из-за повреждения пропустит 4-6 недель, а сезон в чемпионате Польше завершится 16 мая.
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Источник:Instagram
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LAZ E183 (Рига)
14.04.2021 в 09:44
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