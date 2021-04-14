Ассистент главного тренера Шахтера: У Коваленко есть характеристики, которые помогут ему в Аталанте
Витор Северино уверен, что украинец еще проявит себя
Фото: soccernews.ru
Ассистент главного тренера "Шахтера" Витор Северино поделился мнением о бывшем полузащитнике команды Викторе Коваленко.
"В каждой команде нужны такие футболисты с различными характеристиками. В таких клубах как "Шахтер" важно, чтобы были игроки разноплановые. И поэтому то, что давал нашей команде Коваленко — это было важно, возможность работы в прессинге, вертикальность. Он и в завершающей стадии помогал.
Иными словами, он помогал нашей модели игры. Футболисты — не роботы! Должны быть игроки, которые просят в ноги и которые врываются. Бесспорно, у Коваленко есть характеристики, которые помогут ему в "Аталанте", - рассказал Северино.
Напомним, что Виктор Коваленко перешел в "Аталанту" из "Шахтера" в феврале.25-летний украинец подписал с итальянским клубом контракт на четыре года с опцией продления еще на один сезон. Отметим, что с того момента хавбек сыграл всего 1 матч, дебютировав в Серии А против "Вероны".
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