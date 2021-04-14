Ассистент главного тренера Шахтера: У Коваленко есть характеристики, которые помогут ему в Аталанте

Ассистент главного тренера "Шахтера" Витор Северино поделился мнением о бывшем полузащитнике команды Викторе Коваленко.

"В каждой команде нужны такие футболисты с различными характеристиками. В таких клубах как "Шахтер" важно, чтобы были игроки разноплановые. И поэтому то, что давал нашей команде Коваленко — это было важно, возможность работы в прессинге, вертикальность. Он и в завершающей стадии помогал.

Иными словами, он помогал нашей модели игры. Футболисты — не роботы! Должны быть игроки, которые просят в ноги и которые врываются. Бесспорно, у Коваленко есть характеристики, которые помогут ему в "Аталанте", - рассказал Северино.