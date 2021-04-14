Зинченко выйдет в старте Сити на ответный матч ЛЧ против Боруссии Дортмунд

Украинский игрок " Манчестер Сити " Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на ответный, выездной матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд.

Отметим, что поединок начнется в 22:00.

Также напомним, что первый матч команд закончился со счетом 2:1 в пользу "Сити".

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" в 23 матчах во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.