Зинченко выйдет в старте Сити на ответный матч ЛЧ против Боруссии Дортмунд
Алекс снова в обойме
Украинский игрок "
Отметим, что поединок начнется в 22:00.
Также напомним, что первый матч команд закончился со счетом 2:1 в пользу "Сити".
Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" в 23 матчах во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.
The line-up is in! ????— Manchester City (@ManCity) April 14, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne (C), Mahrez, Bernardo, Foden
SUBS | Steffen, Trafford, Ake, Laporte, Mendy, Fernandinho, Cancelo, Sterling, Jesus, Torres, Garcia
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/GpivBgQsIt
???? Mit der Startelf aus dem Hinspiel geht's rein in diesen #UCL-Abend! pic.twitter.com/AQ1bNgn2XX— Borussia Dortmund (@BVB) April 14, 2021
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