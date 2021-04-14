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Зинченко выйдет в старте Сити на ответный матч ЛЧ против Боруссии Дортмунд

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Зинченко выйдет в старте Сити на ответный матч ЛЧ против Боруссии Дортмунд

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на ответный, выездной матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд.

Отметим, что поединок начнется в 22:00.

Также напомним, что первый матч команд закончился со счетом 2:1 в пользу "Сити".

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" в 23 матчах во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
14.04.2021 в 21:47
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