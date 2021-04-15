Зинченко получил среднюю оценку за игру с Боруссией Д

В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл дортмундскую "Боруссию" (2:1, первая игра - 2:1) и завоевал путевку в полуфинал турнира.

По завершению противостояния, WhoScored и SofaScore, подвели окончательные итоги матча. Порталы выставили каждому участнику игры, оценив его действия на футбольном поле.

Украинский игрок Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл на поле все 90 минут. WhoScored оценил действия футболиста в 7,0.

Лучшим футболистом встречи был признан автор гола, полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден. Он получил 8,6 баллов.

В то же самое время, средний балл футболистов "Манчестер Сити" составил 7,13

Также, статистический портал SofaScore выставил оценку футболисту. Украинец получил 7,2 балла. Отметим, что данный портал лучшего игрока встречи выбрал Фоден. Его действия оценили в 8,3.

Средний балл игроков "Сити" - 7,23.

Напомним, что в этом сезоне Зинченко во всех турнирах сделал 1 ассист в 24 матчах.