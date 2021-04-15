  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Джерси украинца для Эрлинга: Зинченко обменялся футболками с Холандом после матча ЛЧ
В тренде

Джерси украинца для Эрлинга: Зинченко обменялся футболками с Холандом после матча ЛЧ

Наши за границей
(2 голосов)

"Горожанин" сыграет в полуфинале ЛЧ

Джерси украинца для Эрлинга: Зинченко обменялся футболками с Холандом после матча ЛЧ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 14 апреля, в ответном матче ¼ финала ЛЧ дортмундская "Боруссия" уступила в домашних стенах английскому "Манчестер Сити". Вторая встреча, как и первая, завершилась победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 2:1.

Читайте такжеБоруссия Дортмунд - Манчестер Сити 1:2. Обзор матча, видео голов

Отметим, что после финального свистка футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко обменялся футболками с норвежским форвардом "шмелей" Эрлингом Холандом.

"Небесно-голубые" вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где встретятся с "Пари Сен-Жермен". Первый матч данного этапа главного клубного европейского турнира состоится 27 апреля, второй – 4 мая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Манчестер Сити Александр Зинченко Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
15.04.2021 в 10:38
Холланд на фото: нафиг мне эта тряпка?
Ответить
+1
0
Tasha (Киев)
15.04.2021 в 10:15
Холланд думав що з Де Брюйне футболками обмінявся
Ответить
+1
0
sergio07 (Запоріжжя)
15.04.2021 в 09:59
Для Холланда зінченкова футболка замала. Крутить її, сердешний, і думає - десь мене розвели )))
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...