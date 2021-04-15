Джерси украинца для Эрлинга: Зинченко обменялся футболками с Холандом после матча ЛЧ
"Горожанин" сыграет в полуфинале ЛЧ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 14 апреля, в ответном матче ¼ финала ЛЧ дортмундская "Боруссия" уступила в домашних стенах английскому "Манчестер Сити". Вторая встреча, как и первая, завершилась победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 2:1.
Отметим, что после финального свистка футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко обменялся футболками с норвежским форвардом "шмелей" Эрлингом Холандом.
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"Небесно-голубые" вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где встретятся с "Пари Сен-Жермен". Первый матч данного этапа главного клубного европейского турнира состоится 27 апреля, второй – 4 мая.
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