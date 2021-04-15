Тренер Легии: Кто заменит травмированного Шабанова? Еще не приняли окончательное решение
Из-за полученной травмы украинец выбыл на 4-6 недель
Фото:isport.ua
Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич рассказал кем собирается заменить травмированного Артема Шабанова в предстоящем матче с "Краковией".
"Осталось заменить травмированного Шабанова. Мы рассматриваем несколько вариантов в контексте этого матча, но также и других встреч.
Мы еще не приняли окончательное решение. У нас есть время до воскресенья. Окончательное решение будет принято в субботу после тренировки", – сказал Михневич.
Напомним, что в результате полученной травмы Шабанов выбыл на 4-6 недель.
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Источник:Legia.com
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