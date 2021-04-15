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Тренер Легии: Кто заменит травмированного Шабанова? Еще не приняли окончательное решение

Наши за границей
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Из-за полученной травмы украинец выбыл на 4-6 недель

Тренер Легии: Кто заменит травмированного Шабанова? Еще не приняли окончательное решение

Фото:isport.ua

Новина українською

Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич рассказал кем собирается заменить травмированного Артема Шабанова в предстоящем матче с "Краковией".

"Осталось заменить травмированного Шабанова. Мы рассматриваем несколько вариантов в контексте этого матча, но также и других встреч.

Мы еще не приняли окончательное решение. У нас есть время до воскресенья. Окончательное решение будет принято в субботу после тренировки", – сказал Михневич.

Напомним, что в результате полученной травмы Шабанов выбыл на 4-6 недель.

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В статье: Легия (Варшава) Артем Шабанов
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Источник:
Legia.com

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