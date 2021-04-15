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Соль: Жизнь на Тенерифе - это рай

Наши за границей
(1 голосов)

Райское местечко

Соль: Жизнь на Тенерифе - это рай

Depositphoto

Новина українською

Испанский нападающий "Динамо" Фран Соль, который сейчас на правах аренды выступает за "Тенерифе", рассказал о своем возможном будущем в испанском клубе.

"Я забил в сезоне девять голов (8 за "Тенерифе" и 1 за "Динамо", - прим.), хотя, конечно, мог бы добиться большего. Это футбол, тут может произойти что угодно. Мне нравятся вызовы, и нравится, что в "Тенерифе" они есть. Так что всегда есть стимул работать над собой.

Я могу играть за другие команды, но я не могу найти такую же жизнь, как здесь. Жизнь на Тенерифе - это рай", - сказал Соль.

Напомним, что арендное соглашение форварда рассчитано до конца сезона. За испанскую команду в 29 матчах Сегунды Соль забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль Тенерифе
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Источник:
eldorsal.com

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Комментарии (3)
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таврия19752009 (симферополь)
15.04.2021 в 20:48
А как Киев)
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0
-2
vlapa (Киев)
15.04.2021 в 21:14
Київ стоїть, а він (Соль) на Тенеріфе. Що ще про Київ?
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+2
0
Динамiт (Василькiв)
15.04.2021 в 21:33
Славне місто без свинособак !
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0
0


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