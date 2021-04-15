Соль: Жизнь на Тенерифе - это рай

Испанский нападающий " Динамо " Фран Соль, который сейчас на правах аренды выступает за "Тенерифе", рассказал о своем возможном будущем в испанском клубе.

"Я забил в сезоне девять голов (8 за "Тенерифе" и 1 за "Динамо", - прим.), хотя, конечно, мог бы добиться большего. Это футбол, тут может произойти что угодно. Мне нравятся вызовы, и нравится, что в "Тенерифе" они есть. Так что всегда есть стимул работать над собой.

Я могу играть за другие команды, но я не могу найти такую же жизнь, как здесь. Жизнь на Тенерифе - это рай", - сказал Соль.