Соль: Жизнь на Тенерифе - это рай
Райское местечко
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Испанский нападающий "
"Я забил в сезоне девять голов (8 за "Тенерифе" и 1 за "Динамо", - прим.), хотя, конечно, мог бы добиться большего. Это футбол, тут может произойти что угодно. Мне нравятся вызовы, и нравится, что в "Тенерифе" они есть. Так что всегда есть стимул работать над собой.
Я могу играть за другие команды, но я не могу найти такую же жизнь, как здесь. Жизнь на Тенерифе - это рай", - сказал Соль.
Напомним, что арендное соглашение форварда рассчитано до конца сезона. За испанскую команду в 29 матчах Сегунды Соль забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.
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