Спортдиректор Легии: Ситуация вокруг Русина накалилась, все зависит от него самого
Назарий конфликтует в польской команде
twitter.com/LegiaNet
Спортивный директор "Легии" Радослав Кухарский рассказал о будущем арендованного у "
"На данный момент Русин решением клуба переведен во вторую команду. В последнее время ситуация вокруг него накалилась, но дальнейшее сотрудничество "Легии" и Русина зависит от самого игрока и от сигналов, которые он подаст из второй команды. От того, как быстро он вернется в основную команду.
Каждый игрок должен своей игрой доказывать место в стартовом составе. Это правило распространяется на всех игроков "Легии".
Как я уже сказал, все зависит от осведомленности игрока, его стремления к самосовершенствованию и помощи команде. Он не первый игрок в истории "Легии", которого отправили во вторую команду. Некоторые, после такого изгнания сделали выводы и начали думать по-другому, а затем сделали большую карьеру в Европе", - сказал Кухарский.
Напомним, что Назарий Русин был переведен во вторую команду "Легии". Ранее была информация о том, что футболист отказался играть за дубль польской команды, что и спровоцировало конфликт с тренерским штабом.
Также отметим, что "Легия" арендовала Русина зимой, однако на данный момент форвард сыграл за польскую команду только один матч в Кубке.
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