Спортдиректор Легии: Ситуация вокруг Русина накалилась, все зависит от него самого

Спортивный директор "Легии" Радослав Кухарский рассказал о будущем арендованного у " Динамо " Назария Русина.

"На данный момент Русин решением клуба переведен во вторую команду. В последнее время ситуация вокруг него накалилась, но дальнейшее сотрудничество "Легии" и Русина зависит от самого игрока и от сигналов, которые он подаст из второй команды. От того, как быстро он вернется в основную команду.

Каждый игрок должен своей игрой доказывать место в стартовом составе. Это правило распространяется на всех игроков "Легии".

Как я уже сказал, все зависит от осведомленности игрока, его стремления к самосовершенствованию и помощи команде. Он не первый игрок в истории "Легии", которого отправили во вторую команду. Некоторые, после такого изгнания сделали выводы и начали думать по-другому, а затем сделали большую карьеру в Европе", - сказал Кухарский.