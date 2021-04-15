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Спортдиректор Легии: Ситуация вокруг Русина накалилась, все зависит от него самого

Наши за границей
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Назарий конфликтует в польской команде

Спортдиректор Легии: Ситуация вокруг Русина накалилась, все зависит от него самого

twitter.com/LegiaNet

Новина українською

Спортивный директор "Легии" Радослав Кухарский рассказал о будущем арендованного у "Динамо" Назария Русина.

"На данный момент Русин решением клуба переведен во вторую команду. В последнее время ситуация вокруг него накалилась, но дальнейшее сотрудничество "Легии" и Русина зависит от самого игрока и от сигналов, которые он подаст из второй команды. От того, как быстро он вернется в основную команду.

Каждый игрок должен своей игрой доказывать место в стартовом составе. Это правило распространяется на всех игроков "Легии".

Как я уже сказал, все зависит от осведомленности игрока, его стремления к самосовершенствованию и помощи команде. Он не первый игрок в истории "Легии", которого отправили во вторую команду. Некоторые, после такого изгнания сделали выводы и начали думать по-другому, а затем сделали большую карьеру в Европе", - сказал Кухарский.

Напомним, что Назарий Русин был переведен во вторую команду "Легии". Ранее была информация о том, что футболист отказался играть за дубль польской команды, что и спровоцировало конфликт с тренерским штабом.

Также отметим, что "Легия" арендовала Русина зимой, однако на данный момент форвард сыграл за польскую команду только один матч в Кубке.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Назарий Русин
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Комментарии (1)
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absurdlight (Kiev)
15.04.2021 в 19:54
Нечего было соглашаться ехать в аренду в польский чемпионат.
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