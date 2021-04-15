  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Спортдиректор Легии: К вопросу о возможном продлении Шабанова вернемся в апреле-мае
В тренде

Спортдиректор Легии: К вопросу о возможном продлении Шабанова вернемся в апреле-мае

Наши за границей
(1 голосов)

Защитником в Легии довольны

Спортдиректор Легии: К вопросу о возможном продлении Шабанова вернемся в апреле-мае

Новина українською

Спортивный директор "Легии" Радослав Кухарский рассказал о будущем арендованного у "Динамо" защитника Артема Шабанова.

"У Артема арендный контракт до конца сезона. Мы оставили вопрос о возможном продлении до конца апреля и мая. Процесс немного сложный, и об этой ситуации говорить пока что рано.Однако у нас есть некоторые лазейки.

Действительно, Артем хорошо вошел в команду, он дал нам много дополнительных возможностей. К сожалению, теперь он выбыл из-за травмы.

Сейчас мы играем с тремя центральными защитниками, команда устроена так, что мы хотим предугадывать ходы и опережать рынок. Многие наши футболисты сегодня очень хорошо играют в футбол", - сказал Кухарский.

Ранее сообщалось о том, что "Легия" рассматривает вариант выкупа контракта Шабанова.

Украинский защитник провел 8 матчей во всех турнирах за польскую команду, однако недавно получил травму, из-за которой пропустит остаток сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Артем Шабанов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...