Спортдиректор Легии: К вопросу о возможном продлении Шабанова вернемся в апреле-мае
Защитником в Легии довольны
Спортивный директор "Легии" Радослав Кухарский рассказал о будущем арендованного у "
"У Артема арендный контракт до конца сезона. Мы оставили вопрос о возможном продлении до конца апреля и мая. Процесс немного сложный, и об этой ситуации говорить пока что рано.Однако у нас есть некоторые лазейки.
Действительно, Артем хорошо вошел в команду, он дал нам много дополнительных возможностей. К сожалению, теперь он выбыл из-за травмы.
Сейчас мы играем с тремя центральными защитниками, команда устроена так, что мы хотим предугадывать ходы и опережать рынок. Многие наши футболисты сегодня очень хорошо играют в футбол", - сказал Кухарский.
Ранее сообщалось о том, что "Легия" рассматривает вариант выкупа контракта Шабанова.
Украинский защитник провел 8 матчей во всех турнирах за польскую команду, однако недавно получил травму, из-за которой
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