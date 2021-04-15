Спортдиректор Легии: К вопросу о возможном продлении Шабанова вернемся в апреле-мае

Спортивный директор "Легии" Радослав Кухарский рассказал о будущем арендованного у " Динамо " защитника Артема Шабанова.

"У Артема арендный контракт до конца сезона. Мы оставили вопрос о возможном продлении до конца апреля и мая. Процесс немного сложный, и об этой ситуации говорить пока что рано.Однако у нас есть некоторые лазейки.

Действительно, Артем хорошо вошел в команду, он дал нам много дополнительных возможностей. К сожалению, теперь он выбыл из-за травмы.

Сейчас мы играем с тремя центральными защитниками, команда устроена так, что мы хотим предугадывать ходы и опережать рынок. Многие наши футболисты сегодня очень хорошо играют в футбол", - сказал Кухарский.