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Яремчук хочет определиться с новой командой до Евро-2020

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец не хочет беспокоиться лишний раз во время турнира

Яремчук хочет определиться с новой командой до Евро-2020

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук хочет выяснить по поводу новой команды до начала Евро-2020. Об этом сообщает NLN.

Как сообщает источник, причиной такой спешки является то, что 25-летний футболист не хочет беспокоиться во время турнира, и поэтому надеется решить этот вопрос до начала чемпионата Европы.

Бельгийский "Гент" захочет выручить за трансфер 20 млн евро, минимум -15.

Отметим, что портал Transfermarket оценивает футболиста в 13 млн евро. Контракт 25-летнего украинца с бельгийским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Украинец может сыграть последний матч за "Гент" 18 апреля против "Зюлте-Варегема". Если команда не попадет в топ-8, она не будет играть за плей-офф за Лигу конференций и завершит сезон.

Напомним, что в текущем сезоне за "Гент" во всех турнирах Яремчук сыграл в 36 матчах, забил 18 голов и отдал 6 голевых передач.

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия)
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Источник:
HLN

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
16.04.2021 в 09:32
Ну, звісно, якщо з 18 квітня його ніхто не буде бачити, та ще й збірна провалить Євро, то хто його тоді захоче купити?
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