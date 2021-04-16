Богдан Михайличенко: Сейчас у меня тяжелые времена, так как не много играю в основе Андерлехта
Защитник рассказал о своей адаптации в Бельгии
Фото ФК "Андерлехт"
Защитник "Андерлехта" и
— В том году у тебя сильно поменялась жизнь. Ты переехал в Бельгию, тебя начали приглашать в сборную. Ты немного вылетел в космос?
— Какой космос? Я полгода играл за "Андерлехт". А сейчас в клубе у меня тяжелые времена, так как не много играю в основе. Я работаю над этим. Какой может быть космос? Я туда приехал и увидел, как надо работать, что надо улучшать. То же самое касается и сборной. Играя с такими командами, как Франция и Германия, ты понимаешь, что работы еще очень много.
— Но ты классно начал в Бельгии. Сразу же забил очень красивый гол издали после прохода.
— Да, стартовал хорошо, но в каждой игре нужно показывать свой класс.
— В Бельгии в раздевалке вы говорите на английском?
— Да, все знают английский. Компани говорит на английском, но, если кто-то не понимает с франкоязычных, то им он объясняет на французском.
— Надо включать голову. В сборной тоже говорят на русском, украинском, английском. Иногда и итальянский звучит.
— Итальянский пока не понимаю. Но сейчас идет борьба с английским. Я, как и многие, в детстве английский особо не учил. Да, проходили его, но не придавал особо значения. Думал, что перееду заграницу и там буду учить. Но это большая ошибка. Молодым футболистам хочу посоветовать: учите сразу английский. Там тяжелые тренировки. Домой приезжаешь уставший, а тебе еще надо учить английский. А без английского там очень тяжело.
— Насколько жесткий карантин в Бельгии?
— В Бельгии все закрыто было, когда я приехал в страну. Как-то было так, что на неделю открыли заведения и на стадионы пустили людей, но через неделю все закрыли опять. Я уже привык. После тренировки домой еду, английский учу. Выхожу прогуляться.
— Штрафы есть?
— Говорили о штрафах, но я еще не попадался. Если в маске ходишь, нет никаких проблем.
Популярное сейчас
- "Спасибо, Шахтер" - Тайсон попрощался с горняками
- Милевский: В Шахтере меня всегда раздражал Срна со своими плевками и замашками
- Денисов: Контракт между Шахтером и Тайсоном разорван
- "Видимо, он думал, что будет играть по 30-40 минут в каждом матче". Тренер Легии - о ситуации с Русиным
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
Новости по теме
- 21:58 Украинские Михайличенко победил Соболя. Андерлехт переиграл Брюгге и закрепился в тройке
- 09:27 Украинские Михайличенко – об игровой практике в Андерлехте: Главный тренер доверяет мне, он сказал, что все в моих руках
- 11:05 Украинские Лунин и Ярмоленко не сыграют. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией