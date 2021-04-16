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Нойок: Когда вернусь в Украину из России, все будет спокойно. Весь хейт остается в соцсетях

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец зимой перешел в Оренбург

Нойок: Когда вернусь в Украину из России, все будет спокойно. Весь хейт остается в соцсетях

Новина українською

Украинский полузащитник Александр Нойок рассказал о своем решении в начале года перейти из белорусского "Динамо-Брест" в российский "Оренбург".

— Были ли варианты в России, помимо "Оренбурга"?

— "Крылья Советов". Мы каждый день были на связи с Сергеем Корниленко — он много работал над тем, чтобы я оказался в Самаре. Но я не успел вовремя подготовить документы, и переход не состоялся. А уже после на меня вышел "Оренбург", и мы обо всем договорились.

— Тебя многие отговаривали ехать в Россию?

— А зачем отговаривать? Это же мое решение.

— Из-за реакции на Украине.

— Так я шесть последних лет провел в Белоруссии, и на Украине обо мне никто не вспоминал. Теперь решил пойти на повышение — туда, куда позвали. Я же никому ничего плохого не сделал.

— Но в соцсетях тебе устроили ад: называли предателем, угрожали и призывали не возвращаться домой. Ты был готов к такому?

— Плюс-минус да. Даже смотрел, кто писал комментарии. Открывал аккаунты, а там молодежь лет по 10-11. Конечно, неприятно, когда пишут гадости, особенно про семью. Родители успокаивали: "Не принимай близко к сердцу, все хорошо". В "Оренбурге" тоже поддержали, попросили просто абстрагироваться и не думать об этом.

— Как ты относился к украинским футболистам, которые уезжали в Россию до тебя?

— Поддерживал их, я же нормальный человек. Это просто футболисты, которые уехали играть в футбол. Они же ничего не украли, никого не убили. К тому же я лично знаю, что многие из них помогают семьям, больницам [в Украине]. Но люди видят только плохое — я такой подход не понимаю.

— Ты сказал про соцсети. Но если сейчас вернешься на Украину, как тебя встретят люди на улице?

— Все будет спокойно, ты чего. Мне же недавно ультрас из Харькова писали, я с ними поговорил — они нормально отреагировали. Весь хейт остается в соцсетях и телефонах: раньше ничего этого не было, и никто не заморачивался. А сейчас каждый может зайти и высказать свое мнение по любому вопросу, хотя сам при этом, возможно, ничего в жизни не добился. Человек просто сидит сутками на диване и строчит комментарии — кто-то расстраивается, видя такое, но мне уже 28, стараюсь не обращать внимания.

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В статье: Александр Нойок Оренбург
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Источник:
sport24

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Комментарии (3)
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aleks68
16.04.2021 в 22:40
да кому ты нужен .....
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.04.2021 в 22:38
Примітивне створіння. Війна покаже кому Батьківщина дорожча за гроші.
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Tenma7 (Чернигов)
16.04.2021 в 22:13
Повышение в Оренбург?:DНойок потерялся во времени и пространстве
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